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Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Bursa'daki İznik ilçesinde bulunan hastaneye diş muayenesi için giden 60 yaşındaki Sıdıka Yalçın, hastanenin pis olduğunu söyleyerek bulduğu bir süpürgeyle yerleri süpürmeye başlayınca ortalık karıştı. Koridorda duran fırça ile hastane koridorlarını süpüren Yalçın, cep telefonu ile bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntülerin yayılması ise olayın seyrini değiştirdi. Çevredekilerin 'Sen buraya muayene olmaya geldin. Temizlik için personel var. Bu iş size düşmez' demesine aldırış etmeyen Yalçın, 'Ben evde de temizlik yapıuyorum. Burayı da temizlerim. Bir şey olmaz' diye yanıt verdi.

Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı

Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Diş muayenesi için hastaneye gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı.
Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videoyu kaydeden kadın, Yalçın’a "Sen buraya temizliğe mi geldin? Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez" dedi.
Sıdıka Yalçın ise, "Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz" diye yanıt verdi.
Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı.
Konuyla ilgili konuşan hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş ise konuyla ilgili; "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
hastane muayene

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