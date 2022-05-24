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Devlet, Suriyelilere maaş veriyor mu? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı canlı yayında açıkladı: 'Bir Alman ne kadar girebiliyorsa...'

24.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Türkiye gündeminde geniş yer tutan Suriyeli sığınmacılar konusuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Suriyelilerin devletten maaş aldığı iddia edilmişti. Dün akşam canlı yayına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem Suriyelilerin devletten maaş aldıkları iddiasını hem de sağlık hizmetlerinde önde oldukları iddiasını yalanladı.

Devlet, Suriyelilere maaş veriyor mu? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı canlı yayında açıkladı: 'Bir Alman ne kadar girebiliyorsa...'

Suriyelilere TOKİ'den ev, üniversite sınavları için öncelik, sağlık hizmetlerinde ayrıcalık tanındığına yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Tvnet televizyon kanalında konuşan Bakan Yardımcısı Çataklı, iddiaların tümünü yalanlarken Avrupa Birliğinin Suriyelilere 155 TL verdiğini belirtti.

'1.200 TL VERİYORMUŞUZ YALAN! AB 155 TL VERİYOR'

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın o sözleri...

'Avrupa Birliği kişi başı 155 TL veriyor. 1.200 TL iddiaları gerçek değil, yalan! Öyle bir şey yok. Hiç kimseye maaş falan verilmiyor. Biz kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz, kimse ayrıcalıklı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı

'BİR ALMAN NE KADAR GİREBİLİYORSA...'

Herkes üniversite mi okuyor? Yabancıların üniversite sınavı var, bir Alman ne kadar girebiliyorsa o kadar girebiliyor.'

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Anahtar Kelimeler:
suriye İçişleri Bakanlığı
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