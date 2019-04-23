DHA ANKARA - Bakan Soylu: Haber verse nasıl gelmişse oradan öyle çıkar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, Doğu ve Güneydoğu'yu muhafaza ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin şehirlerinde terörle mücadele ettik. Bir cenazede bir tek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse nasıl gelmişse oradan öyle çıkar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırı ve soruşturma sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı ile ilgili güvenlik birimlerine haber verilip verilmediği yönündeki tartışmalarla ilgli şöyle konuştu:

"Bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. İnanın ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Muhtarın bilgisi olduğunu ve haberi olduğunu söylüyor. Muhtar açıklama yapıyor; benim haberim yok. 'Ailenin haberi var' diyor, aile açıklama yapıyor, 'bizim bilgimiz yok'. 'Bizi rahat bıraksın, duamızı edelim' diyorlar. Çok üzülüyorum. Bir siyasi partinin genel başkanın üst üste bu kadar yalan konuşması yakışmıyor. Çok üzülüyorum. Ayıp bir şey. Herkesin bildiği, herkesin takip ettiği, en azından köylü insanların yaşadığı bir meseleyi alıp yolda adım atarken, bir yalanla bütünleştirmek bana sadece üzüntü veriyor."