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DHA ANKARA - Çiftlikten kaçan 17 büyükbaş hayvan, bekçilerin dikkati sayesinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 06:15 | Son Güncelleme

KEÇİÖREN'de bulundukları çiftlikten kaçan 17 adet büyükbaş hayvan bekçilerin dikkati sayesinde bulundu.

KEÇİÖREN'de bulundukları çiftlikten kaçan 17 adet büyükbaş hayvan bekçilerin dikkati sayesinde bulundu.
Keçiören İlçesi Bağlum semtinde sabaha saat 05.00 sularında devriye görevindeki mahalle bekçileri sokakta gezen başıboş büyükbaş hayvanları fark etti. Hayvanların zarar görmemesi ve çalınmasına mani olmak isteyen bekçiler önlem aldı. Sahipleri bulunana kadar hayvanları bir okulun bahçesinde bekleten bekçiler bir yandan da hayvanların sahibini bulmak için çalışmalara başladı. Sahibi gelene kadar bekletilen büyükbaş hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi. Çiftlikten nasıl kaçtıkları bilinmeyen hayvanlar bekçilerin dikkati sayesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hayvanlardan detay
-Bekçi Güçleri hayvanları kontrol detay
-Hayvanların bulunduğu okulun tabelası detay
-Polis otolarından detay

Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)

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