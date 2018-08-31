DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

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1- BAKAN ALBAYRAK: DOLAR VE TL MEVDUAT HESAPLARININ STOPAJ ORANLARINI YENİDEN DÜZENLİYORUZ * Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz." * Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stok seviyelerinin artırıldığı, stokçuluk yapıldığı dikkat çekmektedir" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz."dedi.

"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtım" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuz olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamız gerekiyor. Dün Türkiye'de resmi tatildi, piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor, Londra uyumuyorsa, dün biz de uyumadık. 7-24 teyakkuzdayız. Asya piyasaları, batı piyasaları, 7-24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız. Son dönemde yaşadığımız bu gelişmelerde, özellikle bankalarımızı ve reel sektörümüzü kurdaki dalgalanmaların vereceği etkiden korumak için bazı adımlar attık" diye konuştu.

"ORTADAYKEN ÇOK NET BİR ART NİYETLE BANKALARIMIZI HEDEF ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Çok sağlam bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunu iyi biliyor. İşte bundan dolayıdır ki; kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle, bilançolarıyla, karlılık oranlarıyla Avrupa'daki ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Bunu en iyi o birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam şekilde güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı. "DOLAR VE TL MEVDUAT HESAPLARININ STOPAJ ORANLARINI YENİDEN DÜZENLİYORUZ"

Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puanlık, yaklaşık yüzde 10, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan yaklaşık yüzde 9, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puan yani yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Yani benzer düşüşü katılım bankaları, katılım hesaplarında da gerçekleştireceğiz" dedi.

BAKAN PEKCAN'DAN STOKÇULUK UYARISI

Bakan Ruhsar Pekcan ise "Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var, doğal. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparlarsa yapsınlar biz bu dayanışma ruhu içerisinde büyümeye, istihdam yaratmaya, ve ihracata devam edeceğiz" dedi.

Pekcan, "Son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stok seviyelerinin artırıldığı, stokçuluk yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz, edeceğiz" şeklinde konuştu. KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

8 banka aracılığıyla kullandırılacak kredi ilk 6 ay anapara ödemesiz takip eden 12 ay aylık eşit taksit ödemeli toplam 18 ay vadeli olacak. Faiz oranı ise piyasanın çok altında aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22 olarak belirlendi. Destek kredisi en fazla 200 bin TL olarak kullanılabilecek. KOBİ Destek Kredisi aslında 2017 yılında ve 2018'in başında TOBB, odalar ve borsalar tarafından başlatılan Nefes Kredisi'nin devamı niteliğinde. Nefes Kredisi'nde reel sektöre 2017 yılında 5 milyar, 2018'in başında 7,5 milyar TL kaynak sağlanmıştı. KOBİ Destek Kredisi'ni Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım verecek.

Konuşmalarının ardından imza töreni yapıldı. Destek veren bankaların genel müdürleriyle Hisarcıklıoğlu'nun imza attığı anlaşmaya Pekcan ve Albayrak şahitlik etti.

Görüntü Dökümü:

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- Pekcan'ın konuşması

- Albayrak'ın konuşması

- İmza töreninden görüntüler

- Detaylar 31.08.2018 -12.32 Haber Kodu : 180831071

31.08.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180831072

31.08.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180831073

31.08.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180831074

31.08.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180831079 ================ (ÖZEL)

2- UKRAYNA'DAKİ ORTODOKS KİLİSELERİNİN DURUMU İSTANBUL'DA TARTIŞILDI *Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, İstanbul Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos ve Fransa Metropoliti Emanuel İstanbul'da biraraya geldi. Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA

Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, İstanbul Fener Rum Kilisesi'ni ziyaret etti. Görüşmede, Ukrayna'da 3'e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesi konuşuldu.

Sabah saatlerinde Fatih'te bulunan Fener Rum Patriği'ne gelen Rus Patrik Kirill'i, Fransa Metropoliti Emanuel karşıladı. Daha sonra kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı toplantıya geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Ukrayna'da 3'e bölünen kiliselerin yeniden birleştirilmesi ve diğer Ortodoks Kiliseleri'nin durumunun konuşulduğu öğrenildi.

Görüşmede bulunan ve Diyalog Komitesi'nde yer alan Fransa Metropoliti Emanuel, görüşmede konuşulanları DHA'ya anlattı. Dünyadaki tüm Ortodoks Kiliselerinin durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Emanuel, "Ukrayna meselesinde çözüm sağlamak için bütün Ortodoks kiliseleri ile görüşüyoruz. Bugün olduğu gibi diyalog çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'da kiliseler 3'e bölündü onu birleştirmeye çalışıyoruz. Orada Rus Patriğin de bir kilisesi var ve biz onun da birleşmesini istiyoruz. 25 yıllık bir bölünme söz konusu, bunların birleşmesi gerekir. Bu anlamda Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill ile verimli bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği'nin kiliseye gelmesi

-Kilise içinde dini temsilciler tarafından karşılanması

-Kirill'in Barteolomos ile görülmesi

-Rusça ve Rumca yapılan açıklama

-Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği'nin kiliseden ayrılması

-Komite Üyesi Fransa Metropoliti Emanuel ile röportaj ============= 3- DAHA FAZLA ALMAN TURİSTİ TÜRKİYE'YE ÇEKECEK ÇALIŞTAY İSTANBUL'DA BAŞLADI Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Almanya'dan daha fazla turistin gelmesine yönelik İstanbul'da, Almanya'nın önde gelen seyahat acentaları ile Türk Turizmcilerini buluşturan önemli bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Rekabetçi, verimli ve dinamik bir sektörümüz var. Yakın geçmişteki sıkıntılardan sonra olumlu gelişmeler yaşayarak geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25'lik bir gelişme kaydettik. Bu umutlarımızı daha da artıran bir unsur" dedi. ÇALIŞTAY LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA YAPILDI

Turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir şehir olan İstanbul'un imajının tazelenmesi, orta ve uzun dönemde yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla düzenlenen 'FVW İstanbul Workshop - B2B Toplantılar' adlı program Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Turizm Derneği, (İSTTA), Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından FVW'nin destekleri ile gerçekleşen çalıştay turizm sektöründe Türkiye ve Almanya'nın önemli kurumlarını bir araya getirdi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ile Almanya'dan gelen çok sayıda tur operatörü yetkilisi, Alman gazeteciler katıldı.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: REKABETÇİ VERİMLİ VE DİNAMİK BİR SEKTÖRÜMÜZ VAR"

Turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir şehir olan İstanbul'un imajının tazelenmesi, orta ve uzun dönemde yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan turizm sektörünün kendisi dışındaki etkenlerden son derece etkilenen hassas bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de turizmde yakın geçmişte yaşadığı sıkıntıların, sektörün dışından kaynaklanan sebeplerden dolayı ortaya çıktığını ve buna bağlı krizler yaşadığını belirten Alpaslan, "Çok şükür 2017'de bu sorunları aşmaya ve bu yıl içinde de çok daha iyi seviyelere geldik. Bundan sonra da bu büyümeyi hızla sürdüreceğimizi düşünüyorum. Turizmdeki bu dinamiklerin bunu sağlayacağına inanıyorum. Rekabetçi, verimli ve dinamik bir sektörümüz var. Yakın geçmişteki sıkıntılardan sonra olumlu gelişmeler yaşayarak geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25'lik bir gelişme kaydettik. Bu umutlarımızı daha da artıran bir unsur" dedi.

"ALMANLAR BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR DOST"

Almanya'nın turizm sektörü açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Alparslan, "Almanya, yurt dışında en fazla vatandaşımız olan ülke. Almanya ile tarihi ve derin birlikteliklerimiz var. Sektör açısından Almanlar bizim için vazgeçilmez bir dost, bir partner. Bu toplantı için katkıda bulananlara teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki işbirliğinin bu toplantıların çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. VALİ ŞAHİN'DEN TURİZME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çalıştay'da konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise İstanbul'u tarihin ve medeniyetlerin emaneti olarak gördüklerini belirterek, "Hassasiyetimiz bu emaneti koruma notasında" dedi. Vali Şahin, üçüncü havalimanının var olan ihtiyaçların yanı sıra gelecek perspektifi içerisinde oluşabilecek ihtiyaçları karşılama noktasında da önemli bir altyapı yatırımı olduğunu, açılışı gerçekleştiğinde ise buluşma noktası olarak İstanbul'un daha da ön plana çıkacağını ifade etti. İstanbul'da 2015 yılında 13 milyona varan ziyaretçiye ulaşıldığını ve bu sayının yeni havalimanıyla birlikte ileriye geçeceğine inandıklarını söyleyen Şahin, şöyle devam etti: "2015 yılından sonra ülkemizin civarında maalesef yaşanan bir takım istikrarsızlıklar ve iç savaşlardan dolayı ister istemez hem ülkemiz hem İstanbul etkilendi. İstanbul en az Tokyo, New York, Berlin ya da Paris kadar güvenli bir şehir. Şunu kabul ederek, evet yüzde yüz terörden ve saldırı ihtimalinden arındırılmış bir şehir midir? Bunu iddia etmiyorum ama şunu iddia ediyorum; Berlin, Tokyo, Londra, Paris ne kadar arındırılmışsa biz de en az o kadar arındırılmış vaziyetteyiz. Çünkü maalesef terör asimetrik bir şekilde gelişiyor. Nerede nasıl hangi ilke ve ölçütlere göre davranacağı hususunda artık hiçbir ölçütleri, insaf ve vicdan ölçütleri yok. Çoluk, çocuk, kadın kim olursa olsun hepsi hedefi. Dolayısıyla dünyanın her yerinde terör insanlığın baş belası ve birlikte mücadele edilmesi, başa çıkılması gereken bir olgu. Bu nedenle biz İstanbul'da hem merkezi hükümetimizin almış olduğu genel tedbirler hem İstanbul'da almış olduğumuz özel tedbirlerle terör ihtimalini minimize ettik. Teröre karşı gerçekten tecrübe kazanmış bir güvenlik ordumuz var. Teröre karşı ciddi operasyonlar yapabilecek bir kapasiteye sahibiz. Ama burada hepimizin birlikte iş birliği yapması lazım." Terörden en önce ve en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu bildiren Şahin, teröre karşı da herkesin işbirliği içinde olması mesajı verdi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TURİZMİ TÜRKİYE'NİN ALTIN SEKTÖRÜ OLARAK GÖRÜYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise turizmi Türkiye'nin altın sektörü olarak gördüklerini, sektörün gelişmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını dile getirdi."Almanya'daki yurtdışı seyahat pazarında, Türkiye'nin payını nasıl artırırız, onu tartışmak için bir araya geldik" diyen Hisarcıklıoğlu, "Almanya, Türkiye turizmi için her zaman önemli olmuştur. Hep ilk 3 ülke içinde yer almıştır. Ne yazık ki, son birkaç senedir, ülkemize gelen yabancı turist sayısı içinde Almanya'nın payı, yüzde 16'dan yüzde 10'a geriledi. 2015 yılındaki 5,6 milyon Alman turist ile zirve yaptığımız yılın hala gerisindeyiz. Geçen sene Alman turist sayısı 3,6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibariyle, geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olmasıysa sevindiricidir" ifadelerini kullandı. TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA ALMANYA PAZARINA DİKKAT ÇEKTİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türk-Alman ilişkilerininin layık olduğu seviyede tutmak açısında turizmin önemli rol oynamaya devam edeceğini söyledi. İstanbul'u ziyaret eden yabancı misafirler açısından Alman vatandaşların birinci sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Bağlıkaya, "Türkiye için en önemli turizm pazarlarının başında gelen almanya'dan 2017 yılında 3,6 milyon ziyaretçi misafir ettik. Bu yılın 7 aylık döneminde ülkemizde ağırladığımız Alman dostlarımızın sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artarak 2,3 milyona çıktı. Yıl sonunda yaklaşık 4,5 milyon alman misafiri ülkemizde ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşayacağız" şeklinde konuştu. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesi için turistlere yönelik sunulacak zengin ürün çeşitliliği bulunduğunu, bu zenginliğin de turizm sektörünün paydaşları, tur operatörleri tarafından anlatılması ve tanıtılmasının önemininden bahsetti. İstanbul'un tarihi ve turizmine yönelik 'Turizm Destinasyonu olarak İstanbul' konulu bir sunum da yapıldı. Toplantılar, çeşitli oturumlarla devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çalıştayın açılışı

-Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması

-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması

-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları

-TÜRSAB ve TÜROFED Başkanları

-Genel ve detaylar ================ 4- MİT TIRLARI SORUŞTURMASI'NDA EREN ERDEM "TANIK" OLARAK İFADE VERDİ... Haber: Özden ATİK / Kamera: İstanbul, DHA

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan 26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları belgelerine ilişkin 22 Mayıs'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında

"tanık" sıfatıyla ifade verdi. Erdem ifadesinde, "2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi" dedi.

"BELGELER BÜLENT TEZCAN TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Eren Erdem'in 22 Mayıs'ta bir televizyon programına telefonla bağlanarak MİT TIR'larına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halen Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle tutuklu yargılanan eski milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları belgelerine ilişkin soruşturmada "tanık" sıfatıyla 13 Ağustos'ta ifade verdi. Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Eren Erdem ifadesinde, CHP'de 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptığını belirterek "Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi" dedi.

"HİÇ KİMSEYE VERMEDİM"

Erdem, belgelerin üzerinde 'gizli' ibaresinin bulunduğunu, evrakların içerisinde jandarmanın TIR'ların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların olduğunu belirtti. Erdem, "Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli twitter hesabımdan 'Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsade etmedim" ifadelerini kullandı. "BÜLENT TEZCAN KAMUOYUNA AÇIKLADI"

Daha sonra bu evrakları imha ettiğini sadece birkaç sayfasının kendisinde kaldığını ileri süren Eren Erdem, bunları da IŞİD saldırılarından sonra meclis kürsüsünde açıkladığını söyledi. Erdem şunları söyledi: "Ben gazeteci olarak bu şekilde bir haberi televizyonda izledikten sonra işin mahiyetini araştırdım. O dönemde dokunulmazlığım bulunmadığı için herhangi bir paylaşımım da olmadı. Daha sonra bu sene Mayıs ayında ismini vermek istemediğim sosyal demokrat olan halen görevdeki bir hakim bana ulaştı. 'Seni MİT TIR'ları belgesini Fettullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur' diyerek dostça bana bir telkinde bulundu. Hakkımda basında çokça haberler çıkıyordu. Artı TV'de çalışan açık kimlik bilgilerini bilmediğim 'EZO' isimli spiker beni telefonla aradı ve ben de bunun üzerine dosya içerisinde bana okumuş olduğunuz ve göstermiş olduğunuz 22 Mayıs 2018 tarihli açıklamayı yaptım. Bu açıklama doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ben bu açıklama ile hiç kimseye suçlamada bulunmadım. Ben burada sadece MİT TIR'ları diye bilinen olay ile ilgili evrakı Fettullahçılardan almadığımı, Fettullahçılarla hiçbir irtibatım olmadığını açıklamak için böyle bir beyanda bulundum. Benim bu açıklamamdan sonra Bülent Tezcan, MİT TIR'ları belgesini kendisinin basın açıklaması ile dağıttığını kamuoyuna açıkladı ve hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayla ilgili olarak 'Evet, MİT TIR'ları belgesini Bülent Tezcan kamuoyuna açıklamıştır, ne var bunda' gibisinden benimle ilgili açıklamada bulundu."

"FETÖ'NÜN BANA EVRAK GETİRİP VERMESİ HİÇBİR ZAMAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bütün hayatı boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini, Karşı Gazetesi'nde veya başka gazetelerde çalıştığı sürece hep FETÖ aleyhine haberler yaptığını öne süren Erdem, FETÖ ile ilgili FETÖ'nün en güçlü olduğu sırada Nurjuvazi isimli kitap yazdığını da belirtti. Erdem, "Bundan dolayı FETÖ'nün bana evrak getirip vermesi veya herhangi bir bilgi vermesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Ben her zaman onların karşısında ve hedefinde oldum. Bülent Tezcan'dan temin ettiğim 'MİT TIR'ları' dosyası diye bilinen evrakın başka kimlere verildiğini bilmiyorum" diye konuştu. 29 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11 Mayıs'ta iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi 21 Mayıs'ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi Eren Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı. İddianamenin kabul edilmesinin hemen ardından Eren Erdem 22 Mayıs'ta bir televizyon programına telefonla bağlanarak MİT tırlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle 28 Haziran'da yakalama kararı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti. Kararın ardından 29 Haziran'da gözaltına alınan Erdem, mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntü dökümü:

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Eren Erdem'in arşiv görüntüleri ================= (ÖZEL)

5- SAĞLIK MEMURUNUN PARMAĞINI ISIRAN CEZAYİRLİ'NİN 1 YIL HAPSİ İSTENDİ Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA

Sağlık çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi. Taksim'de bir gece kulübü korumaları tarafından dövülen Cezayirli Nour Elislam B., açılan kaşına pansuman yapan acil tıp teknikeri Nur S.'nin parmağını ısırdı. Eli kanlar içinde kalan sağlık memurunun şikayetçi olması üzerine Nour Elislam B., hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. PARMAĞI DİŞLERİNİN ARASINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B.(23), 28 Ocak'ta bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Alkol alan Nour Elislam B., ikinci bir gece kulübüne daha girmek istedi. Kapıda korumaların mekana girmesine izin vermediği Nour Elislam B., taşkınlık yapmaya başladı. Korumalar tarafından dövülen Cezayirli, Taksim Gezi Parkı'na gitti. Sivil polisler ne olduğunu sorması üzerine Nour Elislam B., kavga ettiğini söyledi. Polis 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ambulansa taşınan Nour Elislam B.'ye acil tıp teknikeri Nur S.(24) müdahale etti. Yaralının açılan kaşına pansuman yapan sağlık memuruna bir anda Nour Elislam B. saldırdı, parmağını sert bir şekilde ısırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle yere yığılarak bayıldı. Darp raporu alan Nur S., parmağını ısıran Nour Elislam B.'den şikayetçi oldu.