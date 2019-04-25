DHA İSTANBUL BÜLTENİ -5 (ÖZEL)

1- BİNALİ YILDIRIM: KİMİSİ TESELLİ EDİYOR, KİMİSİ 'MERAK ETME TEKRAR OLACAK' DİYOR Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Binali Yıldırım, "Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.

Yıldırım, Eyüpsultan'da Pierre Loti tepesini ziyaret etti. Binali Yıldırım burada bulunan yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çay içti. Binali Yıldırım ziyareti sırasında Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, havanın güzel olduğunu ve insanların bu güzel havanın tadını çıkardığı belirterek, "Biz bugün malum Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un cenazesi vardı, ona katıldık. Arada boş vakit olunca, buraya gelmek nasip oldu. Hanımefendinin buraya geldiğimden haberi yok. Cenazeye geldiğimi biliyor. Cenazeden sonra böyle bir kaçamak yaptık" dedi. "İLETİŞİMDE, ULAŞIMDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Binali Yıldırım, sık sık çevrede bulunanların yakınlarıyla görüntülü konuşmasının sorulması üzerine ise, "Teknoloji malum. 12 yıl kadar Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı görevi yaptık. Bütün iletişimde teknoloji bu dönemde geldi. Şu anda 4.5G'deyiz. 5G için test çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin her köşesinde iletişimde, ulaşımda çok önemli mesafe kat ettik. O teknolojinin getirdiği imkanlardan vatandaşlarımız güzel bir şekilde yararlanıyor. Buna da mutlu oluyoruz" diye yanıt verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Binali Yıldırım: Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor Sivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabı

"KİMİSİ TESELLİ EDİYOR"

Binali Yıldırım, "İstanbulluların gündemi nedir?" sorusuna ise, "Vatandaşlar selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" yanıtını verdi. Görüntü Dökümü:

----------------------

- Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi

- Sohbet etmesi

- Telefonla konuşması

- Yıldırım ile röportaj

- Detaylar

25.04.2019 - 17.21 Haber Kodu : 190425194 2-SILA AHMET KURAL DAVASINDA SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kararı inceleyen savcı, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından kararının kaldırılması için istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

İstanbul 60 Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı inceleyen savcı Ramazan Ergül, İstinaf mahkemesi'ne itirazda bulundu. Savcı üç sayfalık itiraz dilekçesinde, Ahmet Kural ve avukatları tarafından dosyaya sunulan bilimsel mütalaadaki "olay yerine en yakın evden bir sesin duyulması veya tokat gibi bir sesin duyulup algılanmasının fiziki olarak mümkün olmadığı yönündeki rapora yer verildi.

İtiraz dilekçesinde, sanık Ahmet Kural'ın anlatımlarının yalnızca yaralama suçuna ilişkin olduğu, hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin ikrar şeklinde beyanlarının olmadığını belirterek özel bilimsel mütalaa ve tanık H.Z.T'nin ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı. Mahkemenin bu bilimsel mütalaayı hükme esas almaması konusunda gerekçesinde yeterli açıklamada yapmadığı belirtilen itirazda, mütalaa hükme esas alınmamış ise de hakaret ve tehdit suçlarına etki etmesi kuvvetle ihtimal dahilinde olan mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Dilekçede, kararın usul ve esas yönünde kanuna aykırı bulunduğundan tehdit ve hakaret suçlarından kararının kaldırılması talep edildi.

TOPLAM 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Mahkeme, 22 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararında, Ahmet Kural'ı "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırmıştı.Verilen hapis cezalarının ise sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sabıkası olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama süresince mahkemede olumlu kanaat edinildiğinden cezasının şartsız olarak ertelenmesine karar verilmişti. AHMET KURAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Savcılığın itirazı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Bu kararın anlamı şudur, tüm yargılama süresinde Ahmet Kural'ın avukatları, Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin keşif yapılmasını istemekle mahkeme her seferinde bu keşif talebini reddetmiştir. Hatta 22 Nisan 2019 tarihli duruşmada Ahmet Kural'ın avukatları, 'yargılamaya uzatmaya yönelik bir amaçlarının olmadığını, 2-3 gün içinde keşif yapılıp bunun sonucuna göre derhal Cuma günü karar verilebileceğini' beyan etmişlerdir. Buna rağmen mahkeme yine de Ahmet Kural'ın avukatlarının keşif talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Kural hakkında üç ayrı suç olan "tehdit" "hakaret" ve "basit yaralama" nedeniyle hazırlanan iddianameye istinaden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Ahmet Kural hakkında verilen "tehdit" ve "hakaret" cezalarının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiştir. Yani Ahmet Kural'ın mahkeme tarafından ciddiye alınmayan delilleri savcılık tarafından ciddiye alınmış ve verilen cezaların istinafta kaldırılması istenmiştir"

Görüntü Dökümü:

-------------

ARŞİV

25.04.2019 -16.39 Haber Kodu : 190425172 ====================================== 3-ADLİYENİN EMANET DEPOSUNDA TUTULAN DELİLLER BASINA GÖSTERİLDİ - İlker Başbuğ'un boru parçası dediği lav silahı da depoda tutuluyor Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor. Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor. SUÇ EŞYALARININ TUTULDUĞU DEPOLARA YÜZ TANIMA VE ANAHTARLA GİRİLİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.

Adli Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, "Burası dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nin emanet bürosunun önü. Yüz tanıma sistemi ve anahtarla giriliyor. Yüz tanıma kişisi ayrı, anahtarı olan ayrı kişi. İkisi bir araya geldikten sonra içeriye girmek mümkün" dedi.

SUÇ EŞYALARININ TÜMÜ BARKOTLANIYOR

Emanete alınan suç eşyalarının barkotlandığını söyleyen Akça, "Herhangi bir suç eşyası emanet sisteminden dışarıya çıkarıldığı zaman kapıda alarm veriyor, bilgisayar sistemimizde giriş ve çıkış kayıt altına alınıyor. Bütün depolarımızda kamera sistemi mevcut. Emanetten sorumlu savcılarımızın odalarında ve emanet müdürümüzün odasında da tüm odaları ve koridorları gösteren monitörlerimiz var. Bütün odaları aynı anda canlı olarak görebilmekteyiz. Yüz tanıma sistemi ve barkot sistemi sadece bu adliyede mevcut" diye konuştu.

Suç eşyalarının 18 deposunda muhafaza edildiğini söyleyen Akça, "Tüm suç eşyaları barkot sistemi ile barkotlanarak bilgisayar kaydı oluşturulmakta. Bu barkot sistemi sayesinde bu eşyaların hangi depoda, nerede olduğu bulunmakta" diye konuştu. BİTCOİN MAKİNALARADI DA DEPODA TUTULUYOR

Davaların bitmesi ile adli emanette tutulan silahların askeri birliklerde muhafaza edildiğini söyleyen Semih Akça, "Diğer kıymetli eşyalar için özel yapım kasalarımız bulunmaktadır. Şu an yüz binlerce kayıtlı eşyamız bulunmaktadır. Paralarımız da bankada, kıymetli eşyalarımızı da banka kasalarında tutuyoruz. 80'li yıllarda kalma örgüt dosyaları var. Onlardan kalma suç eşyaları hala bizde kayıtlı bulunmakta. Çiftlik Bank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler bizim depomuzda" dedi.

İLKER BAŞBUĞ'UN BORU PARÇASI DEDİĞİ LAV SİLAHI DA ADLİ EMANET DEPOLARINDA TUTULUYOR

Poyrazköy davası kapsamında bulunan lav silahı, çeşitli davalardan kalan çok sayıda silah, telefon şarj istasyonu görünümlü kumar aletleri de bu depolarda muhafaza ediliyor.

76 MİLYON TL BANKALARDA TUTULUYOR

Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor. Görüntü Dökümü:

---------

-Yetkililerin çelik kapı önünde görüntüsü

- Savcı Semih Akça'nın çelik kapıyı açma yöntemini anlatması ve kapının yüz tanıma sistemi ve anahtarla açılarak emanet bürosuna giriş görüntüsü

-Savcı Semih Akça'nın emanet büro sistemini anlatması

-Adli emanette bir silahın dışarıya çıkarılırken ekranın uyarı vermesi ve ekranda dışarıya çıkarılan silahın fotoğrafının görülmesi

-Aynı silahın barkodu okunduktan sonra dışarıya çıkışının yapılırken ekranın kırmızı renginin yeşile döndüğü anın görüntüsü

-Aynı silahın çelik kapıdan çıkarılırken çelik kapının üzerideki sinyal sonucu dedektörün ötmesi ve kapının üzerinde kırmızı ışığın yanması

-Emanet Bürosu'nun depolarından genel görüntü

-Emanet Bürosu'nda emanet depolarını gösteren ekrandan görüntü

-Telefonlar için üzerinde "acil şarj istasyonu" yazan kumar makinesinin görüntüsü

-Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitkoin üreten makinelerin koli içindeki görüntüsü, Savcı Akça'nın bunu anlatması

-Adli emanette tutulan silahların görüntüsü

25.04.2019 - 15.47 Haber Kodu : 190425151

25.04.2019 - 16.09 Haber Kodu : 190425160

25.04.2019 - 16.12 Haber Kodu : 190425161

====================================== 4- MERAL AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK: 16 SANIK BERAAT ETTİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak slogan atan 16 kişi hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçunda açılan davada karar verildi. Mahkeme, "Tehdit" ve "Hakaret" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları ile sanıkların ikisinden şikayetçi olan Meral Akşener'in avukatları katıldı.

Söz alan Akşener'in Avukatı Meral Alemdar, iki sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatine karar verilmesini istediler. Son sözleri sorulan sanıklar avukatlarının savunmalarına katılarak beraatlerine karar verilmesini talep ettiler. TAMAMI HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanıkların "Hakaret" ve "Tehdit" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

Görüntü Dökümü:

ARŞİV

25.04.2019 - Haber Kodu : 190425159 5-17 YAŞINDAKİ ALEYNA CAN'IN ÖLÜMÜ: TUTUKLU SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kartal'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin iki kişinin tutuklu, bir kişinin de tutuksuz yargılandığı davada mahkeme delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek Aleyna Can'ın sevgilisi Bayram Ekici'nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş de avukatı ile birlikte duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Bayram Ekici'nin avukatı Ali Kemal Denizli, müvekkili aleyhine kuvvetli suç şüphesi kalmadığını, kaçma şüphesi bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi. Suçsuz olduğunu söyleyen Bayram Ekici de tahliyesini karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanık Mesut Vural, maktul Aleyna Can ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmadığını öne sürerek, "Onu öldürmem için bir neden yoktur. Kararı mahkemeye bırakıyorum" dedi. TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek tutuklu sanık Bayram Ekici'nin tahliyesine, kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Mesut Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor.

İddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor. Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Görüntü Dökümü:

---------------------

-ARŞİV

25.04.2019 -17.08 Haber Kodu : 190425188

================================================ 6- BAKIRKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ FAİLİNİN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI AĞABEYİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE İNTİHAR ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ Haber Serpil KIRKESER Kamera İSTANBUL DHA

Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu yanyolda 7 ay önce Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan(24)'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Silivri Cezaevi'nde dün gece kaldığı tek kişilik odada kemeri ile kendisini pencere demirine asarak intihar ettiği iddia edilen Arslan'ın, psikolojik sorunları olduğu, ağabeyinin öldürülmesine çok üzüldüğü, ağabeyinin ölüm yıl dönümünde intihar ettiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Arslan, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilecek. OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataköy D-100 Karayolu Yanyol'da Emre Solan (28) otomobiliyle beklediği sırada 29 Ekim 2018'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayın ardından Mehmet Ali Arslan gözaltına alınmış, Arslan'ın kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Solan'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenilmişti. Mehmet Ali Arslan, gözaltına alındığında olay günü ağabeyini öldüren kişinin cezaevinde olmayıp, dışarda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, Öldürme amacıyla ateş etmedim, omzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim demişti. Mehmet Ali Arslan mahkemedeki ifadesinin ardından Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler ============================================ 7-'DAHA GÜVENLİ TRAFİK' PROJESİ'NİN TANITIMI YAPILDI -İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,

"Kendim veya aracımı kullananlar ile kurum ve makam fark etmeksizin kural ihlali yapan herkese ceza kesilmesi talimatı verdim. Trafik kazaları günde 22 insanımızın canını alan bir terördür" Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'Daha Güvenli Trafik' projesinin tanıtım toplantısı, Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına, İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje yöneticisi Beşir Kemal Şahin, Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, gazeteciler Ayhan Aktaş, Avni Özgürel, İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Bahadır Yaşık ve Uluslararası yol ve sürüş emniyeti uzmanı Mert İntepe'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'DAHA GÜVENLİ TRAFİK' PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturması sağlanacak. Proje 20 hafta boyunca devam edecek ve bu kapsamda çocuklar için tiyatro, kitap, yapbozlar, boyama duvarı, interaktif oyunlar, sarhoş gözlüğü, farkındalık tüneli, çarkıfelek oyunu, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında çeşitli etkinliklerle 2 milyon kişiye ulaşılması amaçlanıyor. "PROJE HER YERE TAŞINMALI"

İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, programda yaptığı konuşmada projenin çok başarılı olacağına inandığını belirterek, "Projenin okullara, sınıflara, evlere taşınması gerekiyor. Ancak o zaman toplumsal bilinç ve farkındalık ne kadar gelişir, kuvvet kazanırsa biz bunda çok büyük başarı sağlarız. Vatandaşların trafikte polis ve jandarma kontrolünü düşünmeden yola çıkar düzeye ulaşıldığı zaman projenin olumlu sonuçlandığını anlayacağız" dedi.

"İSTANBUL'U TRAFİK AÇISINDAN DÜNYADAKİ EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2017 yılında İstanbul'da 177 ölümlü kaza meydana gelirken, bu sayı 2018 yılında 123'e gerilemiş ve yüzde 30,5'lik bir azalma meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında yüzde 21,3 azalma olmuştur. 2018-2019 yılları ilk üç aylık istatistikler karşılaştırıldığında, 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü kaza sayısında yüzde 25'lik azalma söz konusu oldu. Aynı dönemde yaralamalı kazalarda ise yüzde 8,5'lik azalma meydana geldi" diye konuştu. "2019 YILINDA EMNİYET KEMERİ TAKMA ORANI YÜZDE 93,5'E ULAŞTI"

Çalışkan, İstanbul'un 7 gün 24 saat yaşamın hızla aktığı canlı bir şehir olduğunu ifade ederek, "İstanbul'un 15,5 milyon nüfus ve 36 bin 307 kilometrelik kara yoluna sahip. Bu yollarda 4 milyon 250 bin araç bulunuyor. Trafiğin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz kazanımlardan en önemlisi şüphesiz emniyet kemeri takma oranlarındaki artış ve bu bağlamda ölümlü ve yaralamalı kaza oranlarındaki ciddi azalma olmuştur. Emniyet kemeri takma oranının 2017 yılında yüzde 43, 2018 yılında yüzde 86,4, 2019 yılında ise yüzde 93,5'e ulaştı. Bu oranı yeterli bulmuyoruz ve artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.