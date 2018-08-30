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DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: İSTANBUL DHA  30 Ağustos Zafer Bayramı`nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni yapılıyor.

Haber - Kamera: İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı`nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni yapılıyor.

Görüntü Dökümü:
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Vatan Caddesi'nden görüntü
Validen görüntü
Genel ve detaylar

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