DHA YURT BÜLTENİ-13 

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çiftçi Fahrettin Kündü'nün (49), 7 yıl önce kaybolan keçisine çarpan araç takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından hakkında kamu davası açılan Kündü'ye 8.5 ay hapis cezası verildi. Yargıtay, keçi sahiplerinin yaşam tarzı hakkında bilgisi olmayanların rapor vermesinin yanlış olduğunu belirterek kararı bozdu. Kündü, Yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık dedi. Korkuteli'ne bağlı Kargalık Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kündü'nün, çobanlık yaptığı Eylül 2012'de sürüden ayrılan bir keçisi kayboldu. Günlerce keçisini arayan Fahrettin Kündü bir sonuç elde edemedi. 10 Eylül günü karayolunda bir keçiye çarpan araç takla attı ve 2 kişi yaralandı. Jandarma kulağındaki küpeden keçinin Fahrettin Kündü'ye ait olduğunu belirledi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Fahrettin Kündü, keçisinin kaybolduğunu ve 9 gündür aradığını ancak bulamadığını kaydetti. Soruşturmanın ardından keçisinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Fahrettin Kündü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla kamu davası açıldı. KUSURU OLMADIĞINI SAVUNDU Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda ifade veren Fahrettin Kündü, kayıp keçisinin hasta olduğunu ve sürüden geri kaldıktan sonra kaybolduğunu anlattı. 9 gün sonra keçiye bir aracın çarptığını öğrendiğini kaydeden Kündü, olayda kusuru olmadığını savundu. Keçisinin küçük olduğunu ve bir aracın takla atmasına sebep olamayacağını, bu nedenle de karşı tarafın zararını karşılamayacağını belirten Kündü, asıl onların hayvanın parasını ödemesi gerektiğini söyledi. RAPORLAR HAZIRLANDI Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilirkişi raporunda, keçinin bölünmüş yola çıkıp otomobilin seyir güvenliğini bozduğu, çiftçinin asli kusurlu olduğu, yaralananların ise kusursuz olduğu belirtildi. Fahrettin Kündü, bunun üzerine yaralananların alkollü olduğu gerekçesiyle hem Adli Tıp raporuna hem de olay yeri keşif raporuna itirazda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ulaştırma Anabilim Dalı'nda görevli 2 profesör ve 1 doçentten oluşan heyet yeni bir bilirkişi raporu hazırladı. Raporda keçinin taşıt yoluna kontrolsüz olarak girdiği ve bunun olayda asli derecede etkili olduğu anlatılırken, keçinin kayıp olmasının keçinin davranışının olaydaki rolünü ortadan kaldırmayacağı kaydedildi. Buna karşı kazada yaralananların da alkollü olduğu ve aracın hızlı olduğu gerekçesiyle tali kusurlu oldukları aktarıldı. 'MASADA ÇALIŞANLARIN KUSUR RAPORU VERMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİL' 5 Şubat 2015 tarihinde sonuçlanan davada Fahrettin Kündü 8.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaza yapan aracın kasko firması da Kündü'ye 8 bin liralık haciz işlemi başlattı. Karara itiraz eden Fahrettin Kündü dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, keçilerin doğası gereği başıboş bırakılması ve tek başına otlatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıtay Başsavcılığı, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nde sürekli masada çalışan mühendis, doktor veya İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan, hayvancılıkla, keçiler ve keçi sahiplerinin yaşam tarzları veya sosyal hayatlarına ilişkin hiçbir bilgi ve ilgisi bulunmayan kişilerin kusur raporu vermesinin hakkaniyetli olmadığını belirtti. YARGITAY KARARI BOZDU Bu olaydaki bilirkişi heyetinin yörede hayvancılıkla ilgilenen, keçiler ve keçi sahiplerinin sosyal yaşamlarını bilen, ileri gelen köylülerden ve veterinerlerden oluşması gerektiğini belirten Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi ise 9 gündür kayıp olan keçiden sahibinin sorumlu tutulamayacağını kaydederek, verilen kararı bozdu. 'YÜCE ADALET BENİ HAKLI GÖRDÜ' Fahrettin Kündü, Çobanlık yaptığım sırada 100'e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi yolun kenarında gezerken, yoldan geçen bir araç çarpmış. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralanmış. Kaza sonrası araçtakiler kaskodan para almak için bana dava açtılar. Mahkeme beni suçlu bulunca 8.5 ay hapse çarptırdı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Ben yüksek mahkemeye itiraz sonrası yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Olay Yeri

- Polislerin Çalışması

- Olay Yeri İnceleme

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB

7)UMKE'NİN EN BÜYÜK TATBİKATI TAMAMLANDI

Malatya'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) en büyük tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Malatya'da, Şeker Fabrikası içinde Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatına, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı ile AFAD yetkilileri katıldı. 50 kamerayla eş zamanlı koordinasyon merkezinden canlı izlenen tatbikat, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yerleşkede hazır bekleyen ekiplerine yaptığı telsiz anonsu ile başladı.

Tatbikatın başlama anonsunu duyan 81 ilden gelen 500 kişilik UMKE personeli yerleşke içinde hazırlanan alana geldi. Fabrikada oluşturulan kamp alanında 22 Temmuz'dan bu yana hazırlıklarını sürdüren UMKE ekipleri, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikatta, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Şeker Fabrikası yerleşkesinde kimyasal tankın devrildiği, devrilen kimyasal tanktan sızıntıların meydana geldiği, yüksek bir kule üzerinde çalışan kişinin düştüğü, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden bir kişinin düştüğü ve helikopter ile nakli, Beydağı Mahallesi'nde çok sayıda evin yıkıldığı, bir binada yangın çıktığı, Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yandığı ve devrilen bir vagonda çok sayıda yaralının bulunduğu, Beyler Deresi mevkisinde zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında meydana gelen şiddetli sarsıntı sonucu hastaların tahliyelerinin gerçekleştirilmesi senaryoları işlendi.

Tatbikatta, 500 kişilik UMKE personelinin yanı sıra 36 kişilik destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri de yer aldı.

Tatbikat öncesi konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, 11 bin gönüllüyle çalıştıklarını kaydederek, "4 ambulans uçağı, dünyanın neredeyse en genç ambulans helikopter filosuna sahip bir Sağlık Bakanlığımız var. 5 bin 500 ambulansımız yaklaşık 3,5 yaş ortalamasına sahip. Her geçen gün yaptığımı tatbikatlarla çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz" dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise uzmanlaşmak için tatbikatlar ile pratiklerini geliştirdiklerini belirterek, "Biz sahada UMKE ile omuz omuza çalışmaktan dolayı çok memnun ve mutluyuz. Tatbikatta da omuz omuza bir çalışmayı sergiliyoruz" diye konuştu.

'TEMEL İLKEMİZ 72 SAAT İÇİNDE HER ŞEYİ YÖNETİLEBİLİR KONUMA SOKMAK'

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 2004'te kurulmuş olan UMKE'nin bugün tamamen gönüllü binlerce kişiyle hizmet verdiğini belirtti. Tatbikatın ana temasının deprem olduğunu anlatan Birinci, şunları söyledi:

"117 yılda 210 deprem yaşanmış, 82 bin insanımızı kaybetmişiz, 600 bin konut ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bizim bu durumda temel ilkemiz 72 saat içinde her şeyi yönetilebilir duruma sokmak ve bütün sağlık ekipleri olarak her şeye hazır olmak. Burada bütün bunların tatbikatını yaşamış olacağız. Hiçbir zaman gerçeğini arzu etmediğimiz ama karşılaştığımız zamanda burada önlemlerimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacağımız bir prova yaşayacağız. 500'e yakın UMKE temsilcilerimiz var. Yurt dışından katılımcı arkadaşlarımız aramıza bulunuyor. Buradaki temel amaçlarımızdan biri aynı zamanda elde ettiğimiz bu deneyimi başka ülkelerle paylaşmak. Gönül coğrafyamızdaki insanların her birine şimdiye kadarki kazanımlarımızı çok hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak."