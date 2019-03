DHA YURT BÜLTENİ-2

IĞDIRLI fotoğraf santçısı Mehmet Özcan'ın, doğa çekimi için çıktığı bölgede köylerde gördüğü çocuklara yardım etmek için başlattığı kampanya 3'üncü yılına ulaştı. 20 bininci botu Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Dalbahçe köyünde giydiren Özcan, hedefinin bölgede 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi. Fotoğraf sanatıçı Mehmet Özcan, Iğdır'da yaklaşık 3 yıl önce doğa çekimi sırasında köyün birinde ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan yardım kampanyasını aksatmadan sürdürüyor. İlk kampanyada Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla Iğdır ve çevresinde 450 çocuğu giydiren Mehmet Özcan, kampanyasını genişletti. Doğu'da her yıl yüzlerce çocuğa, bot, mont gibi kışlık giysi teminin sağlayan Özcan, 20 bininci botu Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Dalbahçe köyünde giydirdi. Sadece hayırseverlerin değil bir çok sanatçının da destek verdiği Özcan, Dalbahçe köyündeki çocukları sevindirdi. İZMİR'DEN YARDIM DAĞITIMINA GELDİ Dallıbahçe Köyü'ndeki yardım dağıtımına İzmir'de yaşayan Banu İnan da katıldı. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Özcan'a destek için Doğubayazıt'a geldiğini ifade eden Banu İnan, 10 yıldan beri arkadaşlarıyla İzmir'de sosyal projelerde yeraldığını belirtti. İhtiyaç sahibi çocukların her zaman yardımına koştuklarını söyleyen Banu İnan, Mehmet Özcan'a da bunun için destek verdiklerini bildirdi. HEDEFİ 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK Yardım kampanyasının ayakkabısı yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla başladığını ardından bir kartopu gibi her geçen gün büyüdüğünü anlatan Mehmet Özcan, hedefinin Doğu'da 100 bin çocuğa yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı. Fotoğraf sanatçısı olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiğini belirten Özcan, şimdiye kadar 20 bin çift bot, 15 bin mont, 5 kamyon da oyncak dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünde 20 bininci bot dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, "Daha önce yardımlarımızı okulları gezip dağıtıyorduk. Artık sahaya inip ev ev gezerek çocuklara bot, mont gibi giysilerini teslim ediyoruz. Özelikle sosyal medya üzerinde bir çok sanatçı ve aktivistlerden yardım alıyoruz. Bu projeleri büyütmek istiyoruz, tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu gördükçe daha fazla mutlu oluyorum. Hedefimiz bölgemizdeki ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa ulaşabilmek. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İZMİR'İN KÜTÜPHANESİ OKUYUCULARA YETMİYOR

İZMİR Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, 107 yıllık Milli Kütüphane'nin okuyucu sayısının geçen yıl 18 bini bulduğunu, ancak mevcut binanın yetersiz kaldığını söyledi. İzmir'in nüfusunun 4 milyonu geçtiğini ve her İzmirli'nin bir gün kütüphaneden yararlanmak istemesi halinde, 220 yıl beklemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de, 25-31 Mart tarihleri Kütüphane Haftası olarak kutluyor. Bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphane Haftası'nda İzmir Milli Kütüphane de, ziyaretçilerini kabul etmeyi sürdürüyor. 107 yaşındaki kütüphanede, 1531 yılında Gutenberg Matbaası'nda basılan ve Aristoteles'in hayatını anlatan kitabın yanı sıra Osmanlı döneminde kurulan İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan Katip Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinin de bulunduğu 1 milyon 200 bin civarında kitap yer alıyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden kitapların yer aldığı kütüphanede, okuyucular çoğu zaman oturacak yer bulamıyor. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Kent Arşivi Müzesi'nin bir kısmı ile mevcut bina olmak üzere iki binada hizmet verdiklerini belirtti. Kütüphaneye ilginin son derece iyi olduğunu, okuyucuların çoğu zaman kütüphaneye girmek için ayakta sıra beklediklerini söyleyen Ulvi Puğ, geçen yıl gelenlerin sayısını 18 bin olduğunu kaydetti. Puğ, "Sandalye sayısı dikkate alındığında, kapalı gişe oynamış bir kütüphaneyiz. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici. Okuyucu sayısı her yıl artarak devam ediyor. Burada biraz kişisel gayretlerimiz de söz konusu. Her yere gidip kütüphanemizi anlatırım, bu da bir nebze de olsa katkıda bulunuyor" dedi.

'EVİMİZE MİSAFİR GELMİŞ GİBİ KARŞILIYORUZ'

Gençlere ve çocuklara ilk önce kütüphaneyi sevdirmek gerektiğini de anlatan Ulvi Puğ, "Çocuklara oyun alanları ile kütüphaneleri sevdirecek ortamlar lazım. Gençleri güler yüzle karşılayacak kütüphaneler olması gerekiyor ki, onlar da severek gelsin. Birçok kütüphanede vatandaşlar, 'gir otur' gibi hep emredici cümlelerle karşılanıyor. Biz bunu kaldırdık. Evimize misafir gelmiş gibi aynı güler yüz ile karşılayıp daha sonra yolcu ediyoruz. Bu da gençlerin hoşuna gidiyor. Buraya geldiklerinde kütüphane doluysa ayakta sırada beklerler. Çalışma arkadaşlarımı, benim makam koltuğum doluncaya kadar kimseyi geri çevirmemelerini konusunda bilgilendirdim. Benim makam koltuğumda otursunlar, ben gider dışarıda çalışırım. Ama bir gencin kalbini kırmak çok şeyi kaybetmektir" diye konuştu.

'4 BİNE YAKIN ORİJİNAL KİTAP VAR'

Milli Kütüphanede, 4 bine yakın orijinal el yazması eserin bulunduğunu söyleyen Ulvi Puğ, "Burada devrinin tanınmış yazarlarının orijinal basılı kitapları da var. Hem kitap kalitesi hem de kitap sayısı olarak İzmir'in bir hazinesidir. Burada 55 masa ve sandalye var. İlave sandalye ile 70'i buluyor. Buraya günde 70 kişi geliyor. Kütüphane, haftanın 6 günü saat 08.30 ile 17.30 arasında hizmet veriyor. Gönül istiyor ki haftanın 7 günü ve 24 saat açık bir kütüphaneyi gençlere kazandıralım. Çocuklarımız ne yazık ki kitap kavramı ile okula gittiklerinde gördükleri ders kitabı ile tanışıyor. Bu da çok sevimli bir tanışma olmuyor. Onların plastik yırtılmayan kitaplarla oyun oynayarak tanışması lazım. Aileler de 'Kitap oku evladım' diyor. Ama anne ve babanın elinde kitap görmez. Çocuk, 'O kadar yararlı ise neden okumuyorsunuz' diye düşünüyor. Dizilerde kitap okuyan bir kahraman görmez. O nedenle bizim alanlar ve mekanlarla çocuğa kitabı ve kütüphaneyi sevdirecek ortamlar yaratmamız lazım" dedi. Kütüphanenin 1912 yılında gönüllüler tarafından kurulduğunu da anımsatan Puğ, İzmir'e yeni bir kütüphane kazandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Puğ, İzmir'in nüfusunun 4 milyonu geçtiğini ve her İzmirli'nin bir gün kütüphaneden yararlanmak istemesi halinde, 220 yıl beklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

OTOBÜS DURAKLARINDA ÜNLÜ İSİMLERİN DİZELERİ YER ALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi de Kütüphane Haftası nedeniyle otobüs durakları raketlerinde ünlü yazar ve şairlerin unutulmayan dizelerine yer verildi. Duraklarda bekleyenler, şiirleri ilgi ile okudu.

