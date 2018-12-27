DHA YURT BÜLTENİ - 25

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 01:44 | Son Güncelleme

BURSA'DA YILBAŞI ÖNCESİ 300 POLİSLE 'HUZUR' UYGULAMASI   BURSA'da, yılbaşına günler kala 300 polisle 'huzur' operasyonu düzenlendi.

BURSA'DA YILBAŞI ÖNCESİ 300 POLİSLE 'HUZUR' UYGULAMASI

BURSA'da, yılbaşına günler kala 300 polisle 'huzur' operasyonu düzenlendi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler, alkol satışı yapılan tekel bayiler ile alkollü mekanları denetledi. Denetlemeler sırasında bir de kumar makinesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 300 polis katıldı. İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgulamasının yanı sıra araçlarda arama yaparak, umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı. Denetlemeler sırasında bir tekel bayiinde ise kumar makinesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Güvenlik güçlerinin caddede yürümesi
-Eğlence mekanına girilmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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İNEGÖL'DE YOL ÇÖKTÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukura ekipler, şerit çekerek önlem aldı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük oldu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukuru fark eden bir sürücü durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, caddenin ortasında yaşanan çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çöken yolun yapımı için Belediye Zabıta ekiplerine haber verildi. İnceleme yapan ekipler, belediye şantiye ekiplerini çağırarak çöken yolu kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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BOŞ ALANA SALINAN ATI, DONMAMASI İÇİN NAYLONA SARDILAR

BURSA'nın İznik ilçesinde otlaması için boş alana bırakılan atı, soğuktan etkilenmemesi için naylona sardılar.

Bursa'nın İznik İlçesine bağlı Selçuk mahallesinde boş alana otlaması için bırakılan atın naylona sarılmış hali görenleri şaşırttı. Dondurucu havalar nedeniyle atın soğuktan etkilenmemesi için yapıldığı öğrenilen uygulama, vatandaşların ilgisini çekti.
Atın, sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise hayli ilginç olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Attan görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

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