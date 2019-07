DHA YURT BÜLTENİ-4

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

ANTALYA Side'de Roma dönemine ait antik tiyatronun içine, yaklaşık 20 gün önce çocuk bakım ve mescit ile tuvalet olmak üzere ahşap kaplama 2 konteyner yerleştirildi. Tuvaletin atık su gider borusu ise tarihi eserler üzerinden yaklaşık 60 metre uzatılarak, kanalizasyon hattına bağlandı. Çirkin görüntü oluşturduğu gerekçesiyle uygulamaya son verilmesi istendi. Manavgat'a bağlı Side'de, Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve büyük kısmı ayakta olan antik tiyatroya, Müze Uygulamaları Daire Başkanlığı'nın birimi Örenyerleri Şube Müdürlüğü'nce koordine edilen uygulama ile ahşap kaplama iki konteyner yerleştirilmesi ve atık gider boru hattı döşenmesi, 'çirkin görüntü oluşturduğu' ve 'kanuna aykırılığı' gerekçesiyle tartışma yarattı. TARİHİ ESERLER ÜZERİNDE ATIK GİDER BORU HATTI Biri çocuk bakım ve mescit ünitesi, diğeri de tuvalet olarak kullanılan iki ahşap kaplama konteyner yapı ve tamamı dışarıda olan 60 metrelik atık gider boru hattıyla ilgili uygulama, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Mayıs tarihli toplantısında 'olumlu' kararı sonrasında yaklaşık 20 gün önce yapıldı. 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Side Antik Tiyatrosu girişinde bebek bakım odası, mescit ve tuvalet olarak kullanılmak üzere iki prefabrik yapıya ilişkin projenin uygun olduğuna dair karar sonrasında, iki konteyner yapı ve atık gider boru hattı, antik tiyatronun ziyaretçi girişinin sağ tarafında, antik tiyatro duvarlarının hemen yanında ve tarihi eserler içine yerleştirildi. Atık gider boru hattı, ASAT'ın yol üzerindeki kanalizasyon hattına kadar uzatıldı. '2863 SAYILI KANUNA AYKIRI' Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre SİT alanlarına çivi bile çakılmaması gerektiğine işaret ederek, “O tarihi dokunun bozulmaması gerekiyor. Ama bugün Side Antik Tiyatro'da görünen şeyler tamamen yasaya aykırı. 2863 sayılı kanunun 9'uncu maddesinde, 'Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır' deniliyor. Tamamen yasaklanan bir işi oraya yapmışlar" diye konuştu. KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu buna karar vermişse bile koruma kurullarının verdiği her kararın doğru olamayacağını belirten Seyfi Turan, “Neden böyle bir karar aldıklarını bilmiyorum. Arkadaşları da zan altında bırakmak istemiyoruz, ama eminim bu kararlarından vazgeçip daha doğru bir karar vermeleri gerekiyor. Halkın göz zevkini bozmayacak şekilde, ortadan geçen hortumlar, borular kaldırılarak alan dışına herhangi bir yere yapılabilir. Zaten şehir merkezinde ihtiyaçların karşılanabileceği birçok alan var. Ya da daha uygun bir yeri belediye tahsis edebilir. Oralara taşınması o görüntünün yeniden düzenlenmesi ve eski haline getirilmesi talebimiz" dedi. HEM ÇİRKİN HEM KANUNA AYKIRI Ne olduğu anlaşılmayan çirkin bir görüntü olduğunu aktaran Turan, "Boru, tarihi eserlerin üzerinden geçiyor. Orası turistlerin de yoğun kullandığı geçiş yolu. Karşı durduğumuz taraflardan biri de o çirkinliğin görünmemesi. Resmi Gazetede yayımlanan kanunda da 'kesinlikle bozulmaması' diyor. Burada baktığımızda hem tarihi eserde görüntü kirliliği yaşanmış, hem de kanuna aykırı bir uygulama yapılmış. Bunların kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada Salih Avcı (57) tarafından öldürülen Hasan Borucu'nun (26) annesi Nuriye Borucu, "Dağda terörist bile ellerini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden oğluma 9 defa sıkıp çıkıp gitti. Anne olarak adalet istiyorum" dedi. Olay, 11 Nisan 2018 tarihinde, Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde meydan geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Salih Avcı ile Hasan Borucu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Salih Avcı, ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ise yaralandı. KAVGA, YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA MESELESİNDEN ÇIKTI Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Avcı, savcılıktaki ifadesinde, Suriyeli işçi çalıştırmasını istemeyen ve kendisine, "Bu işçileri burada istemiyoruz" dediklerini öne sürdüğü Hasan Borucu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş ile daha önce tartıştıklarını söyledi. Avcı, olay günü Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in evine geldiğini, aralarında aynı sebepten tartışma çıktığını aktardı. Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini anlatan Salih Avcı, Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in daha önce oğlu Ahmet Avcı'yı (30) dövdüğünü, kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini iddia etti. Salih Avcı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, oğlu Ahmet Avcı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Salih Avcı ve 20 yıl hapsi isnenen Ahmet Avcı'nın yargılanmasına Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanıkların yanı sıra öldürülen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları, olayda yaralanan Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar Salih Avcı ve Ahmet Avcı, diyecek bir şeyleri olmadığını söyledi. 'OĞLUM YAŞIYOR OLACAKTI' Öldürülen Hasan Borucu'nun annesi Nuriye Borucu ise evleriyle olay yeri arasının 30 metre olduğunu belirterek, "İki çocuk kavga etmiş. Olay yerine gelen Salih Avcı, her ikisine de 2'şer tokat atsaydı olay bitecekti. Oğlum büyüğünü bilir, öyle yetiştirdim onu. Şimdi oğlum yaşıyor olacaktı" dedi. Nuriye Borucu, olayın azmettiricisinin Ahmet Avcı olduğunu savunarak, tutuklanmasını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Salih Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi. 'ANNE OLARAK ADALET İSTİYORUM' Mahkeme çıkışında konuşan Nuriye Borucu, "Silahı getiren ve azmettiren Ahmet Avcı. Benim oğlumun kanı yerde kalıyor. Adalet istiyorum ben. Dağda terörist bile elini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden benim oğluma 9 defa sıkıp da çıkıp gidiyor. Oğlum elini kaldırıyor, 'Amca' diyor. 'Amca bırak, tamam. Aldın alacağını' diyor. Halen sıkıyor benim oğluma. Ölmüş insanın üstüne halen silah sıkıyor. Ben anne olarak adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum" dedi. 'EVE GİDİP SİLAH GETİRMİŞ' Hasan Borucu'nun teyzesi Döndü Sarıkaya da hiçbir baba veya oğlunun kavga ortamında diğerini bırakıp gitmeyeceğini belirterek, "Ahmet Avcı gidip evden silahı getiriyor, hatta annesi de diyor; 'Oğlum motosikletle eve geldi.' Sonra silahı getiriyor. Babası oğlundan silahı alıyor, yeğenimi ve komşumuzu öldürüyor. Ortada 4 yetim çocuk var. 2 kişi de yaralı, birisi hala ayağında aparatla hareket edebiliyor. Bütün bunlara rağmen asıl azmettirici dışarıda" diye konuştu. Görüntü dökümü ---------------------- Hasan Borucu ve eşi bir arkadaşının düğününde Olay yerinden görüntü Manavgat adliyesinden görüntü Anne Nuriye Borucu'nun açıklaması Teyze Döndü Sarıkaya'nın açıklaması Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

“Öğretmenlerimiz aşırı ilgiliydi. Resmen özel ders veriyorlardı. Ben de vicdanen, emeklerinin karşılığını vermek istedim. Sınava hazırlayan diğer kurumlara giden arkadaşlarımın hiçbiri benim gibi özel bir ilgi gördüğünü söyleyemiyor. Burada eksiksiz her deneme sınavına katıldım. Bu imkan bize hep sağlandı. Kendi okutmanımı getirerek sınavlara girebildim. Bana özel sınıf her zaman açıldı."

7)KENDİLERİNİ MİT VE TSK PERSONELİ OLARAK TANITIP, DOLANDIRMIŞLAR

ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyeti Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, R.B.'nin kendisini Yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip, 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.'nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana'da MİT'te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı. Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.'yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

