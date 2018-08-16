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DHA YURT:SULAMA KANALINDAKİ SIZINTI, YOLU GÖLE ÇEVİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 08:15 | Son Güncelleme

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının beton bendinden sızan su, yolda taşkına neden oldu.

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının beton bendinden sızan su, yolda taşkına neden oldu. Yoldan geçmek isteyen 3 otomobil ise suda kaldı. Olay, saat 05.00 sıralarında mermez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı otoyol köprüsünün yakınında meydana geldi. Sabah bilinmeyen bir nedenle DSİ'ye ait sulama kanalının beton bendinde su sızıntısı başladı. Kanaldan sızıp, daha enginde bulunan bulvara akan su, kısa sürede taşkına neden oldu. Yoldan geçmeye çalışan 3 otomobil, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe ulaşan suda kaldı. Suyun içinde arızalanan araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Kanala verilen suyun kesilmesinin ardından sızıntı dururken, yoldaki taşkının giderilmesi için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıdı. Taşkın nedeniyle kapatılan yolun, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Sulama kanalından görüntü
- Su sızıntısından görüntü
- Yolda kalan otomobil ve yoldaki taşkından görüntü
- Suyun içindeki otomobilden görüntü
- Vatandaşların otomobili iterek sudan çıkartması
- Otomobilin içindeki kadın sürücüden görüntü
- Sudan geçen otomobil ve otobüslerden görüntü
- Sudan geçmeye çalışan motosikletliden görüntü
- Vatandaşın suda ilerleyemeyip, motosikleti iterek götürmesi
- Motosikletli vatandaş ile röp.
- Suda kalan bir başka otomobilden görüntü
- Motosiklet üzerindeki bir vatandaşın telefon ile taşkını görüntülemesi
- Sudaki otomobilin itilerek çıkartılması
- İtfaiye aracından görüntü
- Bir DSİ yetkilisinin açıklama yapması
- Yolun kapatılıp, araçların başka yoldan ilerlemesi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04'28" Boyut: 826 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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