Didem Soydan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Yıllarca yaptığı işlerle göz önünde olan oyuncu ve model Didem Soydan, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, iddialı pozlarıyla da ilgi çekiyor.

YÜREK HOPLATTI

Didem Soydan göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Bu pozuyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

1984 doğumlu Didem Soydan 38 yaşındadır.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

Aşk Yeniden, Mutlak Adalet, Güzel Çirkin, Bir Hikayem Var gibi projelerde yer aldı.





