Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı! Şoke eden Serenay Sarıkaya detayı

Bir süredir beraber olan Didem Soydan ve Burak Deniz çifti ayrıldı. Çiftin ayrılık haberinin ardından Serenay Sarıkaya iddiaları akıllara geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şahraman dizisi oyuncuları arasında yer alan Deniz’in başroldeki Serenay Sarıkaya ile beraber olduğu iddia edilmişti.

Ancak Deniz “Didem’le beraberiz” yanıtını vermişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde cesur pozlarıyla çok konuşulan Didem Soydan’ın takipçisinin yorumuna verdiği cevap gündemde yer almıştı.

Didem Soydan takipçisine "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.



