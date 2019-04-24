Dijital Dünya’nın enleri 7’nci defa sahiplerini buldu

Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri sırasıyla şu isimler oldu:

Özel Uluslararası Onur Ödülü: Hanine

Yılın En İyi Pr Ajansı: Endeks Medya /Yahya Çark

Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı : Bülent Kaya / Azka Otel

Yılın En İyi İş Adamı: Bülent Kaya/ Azka Otel

Yılın En İyi Akademisyen İş Kadını: Gönül İnanır

Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu: Zahide Yetiş

Yılın En İyi Ana Haber Spikeri: Mesut Yar

Yılın En İyi Turizm Ve Fashıon Bloggerı: Esra Melis Yeğin

Yılın En İyi Yazarı: Didem Görkay

Yılın En İyi Bulut Bilişim Firması: Plus Cloud

Yılın En İyi Tekstil Firması: Granz / Hüseyin Yolcu

Yılın En İyi Tekne Kiralama Firması: Den Den Denizcilik Yat Kiralama/Tamer Köseoğlu

Yılın En İyi Güzellik Uzmanları: Çağrı Gayretli & Gülşah Kazan

Yılın En İyi Diş Hekimi: Dt.Buket Kılınç

Yılın En İyi Saç Ekim Uzmanı: Duygu Koşan Hair Center

Yılın En İyi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Doktoru: Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya

Yılın En İyi Lüks Oteli : The Ritz-Carlton, İstanbul

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Nüvit Yıldız/ Yalan

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: İbrahim Aktolon/ Aşka İsyan

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Oğuzhan Koç

Yılın En İyi Magazin Gazetecesi: İsmail Bayrak

Yılın En İyi Kadın Fantazi Müzik Sanatçısı: Nadide Sultan/ Uçmalıyım

Yılın En İyi Erkek Fantazi Müzik Sanatçısı: Ferman Toprak/ Alayına Gider

Siyaset Onur Ödülü: Egemen Bağış

Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını: Sevgi Eren

Yılın En İyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin/Muammer Kapucuoğlu

Yılın En İyi Fenomeni: Eylül Öztürk Özkan

Yılın En İyi Erkek Modacısı: Şinasi Günaydın

Yılın En İyi Genç Girişimcisi: BHS Group/Atakan Taşur

Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti: Özge Özder & Sinan Güleryüz/Senle Ben Şarkısı

Yılın En İyi Coverı: Dilan Çıtak Tatlıses /Maalesef Şarkısı

Yılın En İyi Akademisyeni: Öğr. Grv. Gökay Kalaycıoğlu

Yılın Şarkısı: Patron/ Tuğba Özerk

Son 20 Yılın En Çok Dinlenen Şarkısı: Deli Mavi / Yeşim Salkım

Yılın En İyi Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Nuh Albayrak

Yılın En Başarılı Gıda Markası: Game Of Lokma & Game Of Burger

Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Este Palace

Yılın En İyi Fizyoterapisti: Oğuzhan Söylemez

Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı: Belgin Dal

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: Elini Kolunu Sallayacak & Bülent Serttaş

Yılın En İyi Yabancı Düet Projesi: Petek Dinçöz&Shahyad/ Aşkım

Yılın En İyi Estetik Ve Plastik Cerrahı: Op. Dr. Salih Emre Üregen

Yılın En İyi Uluslararası Ayakkabı Markası: Grand Moda Shoes / Osman Bayer

Yılın En İyi Çıkış Yapan Güzellik Merkezi: Este Gusto Estetik Güzellik/ Birsen Kavi

Yılın En İyi Moda Kanalı: Fashion Tv / Enis Onat

Yılın En İyi Ses Işık Görsel Tasarım Firması: Fashionart/ Mesut Büyüksofuoğlu

Yılın En İyi Araç Tasarım Firması: SGS Motor

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Nursel Köse / Avlu Dizisi

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kozmetik Firması: Uğur Arslan Kozmetik

Yılın En İyi Optik Firması: Arma Optik/ Hikmet Doruk

Yılın En İyi Güzellik Merkezi: Öznur Gençdoğuş

Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı: Fatma Turgut / Bir Varmış Bir Yokmuş

Yılın En İyi Magazin Program Sunucusu: Dilay Korkmaz

Yılın En İyi Magazin Muhabiri: Emrah Günel

Yılın En İyi Medya İletişim Danışmanı: Konca Kumkum

Yılın En İyi Dijital Yayın Koordinatörü /Mustafa Çetin

Yılın En İyi Haber Genel Yayın Yönetmeni: Rıdvan Bıyık

Siyaset Onur Ödülü: Bülent Akarcalı

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Berkay Hardal/ Meleklerin Aşkı Dizisi

Yılın En İyi Röportajı: Ömür Sabuncuoğlu&Ajda Pekkan röportajı

Yılın En İyi Magazin Programı: Pazar Sürprizi

Yılın En İyi Magazin Eki: Günaydın

Yılın En İyi Kuru Temizleme Zinciri: Dry Fast

Yılın En İyi LED Görüntü Sistemleri Firması: Pozitif Prodüksiyon/ Sabri Yücel

Yılın En İyi Pr Danışmanı: Emel Yalçın

Yılın En İyi İletişim Danışmanı: Habil Ceyhan

Yılın En İyi Slow Şarkısı: Aydilge & Halil Sezai / Aşk Yüzünden

Yılın En İyi Halk Müzik Sanatçısı: Abdurrahman Delen

Yılın En İyi Spor Adamı: Turgay Kıran

Yılın En İyi Magazin Yorumcusu: Bircan Bali/ Söylemezsem Olmaz

Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu: Mehmet Çepiç

Yılın En İyi Söyleşi Programı: Kadir Balık İle Çat Kapı

Yılın En İyi Marka Danışmanı: Oya Ünal/ Zelmira İletişim

Yılın En İyi Kuaför Zinciri: Garage Haır Repaır Studio/ Gökhan Ünlü

Sosyal Sorumluluk Projesi: Fibromiyalji Derneği / Rana Erdem

Yılın En İyi İşletmecisi: Arda Avcı

Yılın En İyi Alternatif E-Ticaret Sitesi: Boovidi.Com

Yılın En İyi Empati Projesi: Özge Pirçek

Yılın En İyi Sokak Hayvanları Projesi: Patiligo - Engin Taşkıran

Yılın En İyi Uluslararası Moda Markası: Jadore Giyim/ Berat Kayışkan

Yılın En İyi Model Ajansı: OKS Model

Türkiyenin Tanıtımına Katkılarından Dolayı /Lobın Turkey

Yılın En İyi İnteraktif Teknoloji Şirketi: Dermen /Tanju Menteş