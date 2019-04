Dijital Dünya’nın enleri 7’nci defa sahiplerini buldu

İşrak By Zancel Büyük Türkiyem Defilesi gecenin ilgi odağı oldu Yaklaşık 3 aydır büyük bir titizlikle hazırlanan Büyük Türkiyem temalı defilede tescilli modellerden Sema Şimşek, Yağmur Ayaz ve Seviye İkbal gibi 30 tescilli model Asil Çağıl koreografisiyle podyumda yürüdü. Günümüz Türkiyesinde birlik ve beraberliğin vazgeçilmez olduğunu, Türkiye’nin hiçbir şartta yıkılamayacağını vurgulayan defilenin sahibi Nuray Sadıkoğlu & İşrak By Zancel katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edildi. Gecede bir Evos Angels klasiği haline konserler ve sahne şovları da yer aldı. Trion Stage gecede müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı violinist Hanine de sahne aldı. Gecede 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene 84 farklı kategoride ödül takdiminde bulundu. Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internet oyları sonuçları ile sahiplerini buldu. dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni magazin yorumcusu Bircan Bali ve ünlü tiyatro oyuncusu Mehmet Çepiç’in sunumuyla gerçekleşti.

Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri sırasıyla şu isimler oldu:

Özel Uluslararası Onur Ödülü: Hanine

Yılın En İyi Pr Ajansı: Endeks Medya /Yahya Çark

Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı : Bülent Kaya / Azka Otel

Yılın En İyi İş Adamı: Bülent Kaya/ Azka Otel

Yılın En İyi Akademisyen İş Kadını: Gönül İnanır

Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu: Zahide Yetiş

Yılın En İyi Ana Haber Spikeri: Mesut Yar

Yılın En İyi Turizm Ve Fashıon Bloggerı: Esra Melis Yeğin

Yılın En İyi Yazarı: Didem Görkay

Yılın En İyi Bulut Bilişim Firması: Plus Cloud

Yılın En İyi Tekstil Firması: Granz / Hüseyin Yolcu

Yılın En İyi Tekne Kiralama Firması: Den Den Denizcilik Yat Kiralama/Tamer Köseoğlu

Yılın En İyi Güzellik Uzmanları: Çağrı Gayretli & Gülşah Kazan

Yılın En İyi Diş Hekimi: Dt.Buket Kılınç

Yılın En İyi Saç Ekim Uzmanı: Duygu Koşan Hair Center

Yılın En İyi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Doktoru: Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya

Yılın En İyi Lüks Oteli : The Ritz-Carlton, İstanbul

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Nüvit Yıldız/ Yalan

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: İbrahim Aktolon/ Aşka İsyan

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Oğuzhan Koç

Yılın En İyi Magazin Gazetecesi: İsmail Bayrak

Yılın En İyi Kadın Fantazi Müzik Sanatçısı: Nadide Sultan/ Uçmalıyım

Yılın En İyi Erkek Fantazi Müzik Sanatçısı: Ferman Toprak/ Alayına Gider

Siyaset Onur Ödülü: Egemen Bağış

Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını: Sevgi Eren

Yılın En İyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin/Muammer Kapucuoğlu

Yılın En İyi Fenomeni: Eylül Öztürk Özkan

Yılın En İyi Erkek Modacısı: Şinasi Günaydın

Yılın En İyi Genç Girişimcisi: BHS Group/Atakan Taşur

Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti: Özge Özder & Sinan Güleryüz/Senle Ben Şarkısı

Yılın En İyi Coverı: Dilan Çıtak Tatlıses /Maalesef Şarkısı

Yılın En İyi Akademisyeni: Öğr. Grv. Gökay Kalaycıoğlu

Yılın Şarkısı: Patron/ Tuğba Özerk

Son 20 Yılın En Çok Dinlenen Şarkısı: Deli Mavi / Yeşim Salkım

Yılın En İyi Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Nuh Albayrak

Yılın En Başarılı Gıda Markası: Game Of Lokma & Game Of Burger

Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Este Palace

Yılın En İyi Fizyoterapisti: Oğuzhan Söylemez

Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı: Belgin Dal

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: Elini Kolunu Sallayacak & Bülent Serttaş

Yılın En İyi Yabancı Düet Projesi: Petek Dinçöz&Shahyad/ Aşkım

Yılın En İyi Estetik Ve Plastik Cerrahı: Op. Dr. Salih Emre Üregen

Yılın En İyi Uluslararası Ayakkabı Markası: Grand Moda Shoes / Osman Bayer

Yılın En İyi Çıkış Yapan Güzellik Merkezi: Este Gusto Estetik Güzellik/ Birsen Kavi

Yılın En İyi Moda Kanalı: Fashion Tv / Enis Onat

Yılın En İyi Ses Işık Görsel Tasarım Firması: Fashionart/ Mesut Büyüksofuoğlu

Yılın En İyi Araç Tasarım Firması: SGS Motor

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Nursel Köse / Avlu Dizisi

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kozmetik Firması: Uğur Arslan Kozmetik

Yılın En İyi Optik Firması: Arma Optik/ Hikmet Doruk

Yılın En İyi Güzellik Merkezi: Öznur Gençdoğuş

Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı: Fatma Turgut / Bir Varmış Bir Yokmuş

Yılın En İyi Magazin Program Sunucusu: Dilay Korkmaz

Yılın En İyi Magazin Muhabiri: Emrah Günel

Yılın En İyi Medya İletişim Danışmanı: Konca Kumkum

Yılın En İyi Dijital Yayın Koordinatörü /Mustafa Çetin

Yılın En İyi Haber Genel Yayın Yönetmeni: Rıdvan Bıyık

Siyaset Onur Ödülü: Bülent Akarcalı

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Berkay Hardal/ Meleklerin Aşkı Dizisi

Yılın En İyi Röportajı: Ömür Sabuncuoğlu&Ajda Pekkan röportajı

Yılın En İyi Magazin Programı: Pazar Sürprizi

Yılın En İyi Magazin Eki: Günaydın

Yılın En İyi Kuru Temizleme Zinciri: Dry Fast

Yılın En İyi LED Görüntü Sistemleri Firması: Pozitif Prodüksiyon/ Sabri Yücel

Yılın En İyi Pr Danışmanı: Emel Yalçın

Yılın En İyi İletişim Danışmanı: Habil Ceyhan

Yılın En İyi Slow Şarkısı: Aydilge & Halil Sezai / Aşk Yüzünden

Yılın En İyi Halk Müzik Sanatçısı: Abdurrahman Delen

Yılın En İyi Spor Adamı: Turgay Kıran

Yılın En İyi Magazin Yorumcusu: Bircan Bali/ Söylemezsem Olmaz

Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu: Mehmet Çepiç

Yılın En İyi Söyleşi Programı: Kadir Balık İle Çat Kapı

Yılın En İyi Marka Danışmanı: Oya Ünal/ Zelmira İletişim

Yılın En İyi Kuaför Zinciri: Garage Haır Repaır Studio/ Gökhan Ünlü

Sosyal Sorumluluk Projesi: Fibromiyalji Derneği / Rana Erdem

Yılın En İyi İşletmecisi: Arda Avcı

Yılın En İyi Alternatif E-Ticaret Sitesi: Boovidi.Com

Yılın En İyi Empati Projesi: Özge Pirçek

Yılın En İyi Sokak Hayvanları Projesi: Patiligo - Engin Taşkıran

Yılın En İyi Uluslararası Moda Markası: Jadore Giyim/ Berat Kayışkan

Yılın En İyi Model Ajansı: OKS Model

Türkiyenin Tanıtımına Katkılarından Dolayı /Lobın Turkey

Yılın En İyi İnteraktif Teknoloji Şirketi: Dermen /Tanju Menteş