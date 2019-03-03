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Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

SEÇİM HABERLERİ  | 03.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy'de yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz" diyen Erdoğan daha sonra hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağırdı ve hastanenin 600 gün içinde teslim edileceği sözünü aldı.

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Erdoğan, Samsun mitinginin ardından havaalanına hareketi sırasında güzergahındaki Tekkeköy'de durdu.

Buradaki kalabalığa selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz." dedi.

"BAŞKAN 600 DİYOR, SEN 750 DİYORSUN"

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Erdoğan, hastaneyi kaç iş gününde bitireceğini sordu.

Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhidin "Tekeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini" söylediğini aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin. Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi. (AA)

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erdoğan Samsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekkeköy

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