Dikkat! Cinsel hayatınız bitebilir! Uzman doktor sebeplerini açıkladı...

Sevgi dolu bir ilişkide cinsel problemlerin oluşması, eşinizin incinmesine ve ilişkinizin zarar görmesine yol açabilir. Bu duruma neyin neden olduğunu tespit edip, ortadan kaldırmak için çaba göstermeniz önemli. Cinsel arzunuzu etkileyecek önemli yaşam değişiklikleri ile karşılaşabilirsiniz. Evlilik, hamilelik, menopoz, iş ve yaşam dengesizliği gibi durumlar kısa ya da uzun süreli cinsel isteksizliğe yol açabilir. Cinsel isteksizliği tetikleme ihtimali yüksek olan pek çok durum söz konusu. Bu problemin belirtilerine ve nedenlerine göz atalım.

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK BELİRTİLERİ

Cinsel aktiviteye ilginin olmaması veya azalması

Cinsel düşünceler ya da fantezilerin olmaması/azalması

Cinsel aktivitenin giderek azalması

Cinsel aktivite sırasında heyecan ve zevkin olmayışı

Partnerin cinsel aktiviteyi başlatma girişimlerine yanıt vermemek ya da uyarılmamak.

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK BELİRTİLERİ

Cinsel düşüncelerin veya fantezilerin azalması ya da yokluğu

Cinsel aktivite için istek duymamak.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteğinizde zaman zaman değişimler olabilir. Bu durum hayatınızdaki olaylara ya da eşinizle aranızdaki problemlere bağlı olarak gelişebilir. Cinsel isteksizlik altı aydan daha uzun devam ederse tıbbi yardım alınması tavsiye edilir. Cinsel isteksizlik genellikle şu sebeplerden dolayı ortaya çıkar: