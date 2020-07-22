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Dikkat! Cinsel hayatınız bitebilir! Uzman doktor sebeplerini açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik, bir ilişkinin olmazsa olmazlarından. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde yirmisinde cinsel isteksizlik ortaya çıkar. Çoğu insanın hayatının bir döneminde cinselliğe karşı ilgisizlik yaşaması normal kabul edilirken bunun altı aydan fazla sürmesi tedavi gerektirebilir. Peki, cinsel isteksizlik neden olur? Cinsel isteksizlik belirtileri neler? Detayları bu yazıda bulabilirsiniz!

Dikkat! Cinsel hayatınız bitebilir! Uzman doktor sebeplerini açıkladı...

Sevgi dolu bir ilişkide cinsel problemlerin oluşması, eşinizin incinmesine ve ilişkinizin zarar görmesine yol açabilir. Bu duruma neyin neden olduğunu tespit edip, ortadan kaldırmak için çaba göstermeniz önemli. Cinsel arzunuzu etkileyecek önemli yaşam değişiklikleri ile karşılaşabilirsiniz. Evlilik, hamilelik, menopoz, iş ve yaşam dengesizliği gibi durumlar kısa ya da uzun süreli cinsel isteksizliğe yol açabilir. Cinsel isteksizliği tetikleme ihtimali yüksek olan pek çok durum söz konusu. Bu problemin belirtilerine ve nedenlerine göz atalım.

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK BELİRTİLERİ

Cinsel aktiviteye ilginin olmaması veya azalması
Cinsel düşünceler ya da fantezilerin olmaması/azalması
Cinsel aktivitenin giderek azalması
Cinsel aktivite sırasında heyecan ve zevkin olmayışı
Partnerin cinsel aktiviteyi başlatma girişimlerine yanıt vermemek ya da uyarılmamak.

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK BELİRTİLERİ

Cinsel düşüncelerin veya fantezilerin azalması ya da yokluğu
Cinsel aktivite için istek duymamak.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteğinizde zaman zaman değişimler olabilir. Bu durum hayatınızdaki olaylara ya da eşinizle aranızdaki problemlere bağlı olarak gelişebilir. Cinsel isteksizlik altı aydan daha uzun devam ederse tıbbi yardım alınması tavsiye edilir. Cinsel isteksizlik genellikle şu sebeplerden dolayı ortaya çıkar:

Cinsellik hakkında olumsuz tutumlar
Partnerle kötü iletişim ve anlaşmazlık
Partnerin cinsel işlevinde yetersizlik
Duygusal bağlantı eksikliği
Ağrı ve yorgunluk
Hamilelik ya da emzirme döneminde olmak
Kronik problemler
Menopoz
Hormon bozuklukları
Endokrin bozuklukları
Erektil disfonksiyon
Duygusal ya da fiziksel istismara uğramak
Depresyon veya anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar
Çeşitli ilaçların yan etkileri
İş kaybı veya ölüm gibi stres faktörleri
Alkol kullanımı
İlişkideki şefkat ve güven eksikliği
Olumsuz cinsel deneyimler

CİNSEL İSTEKSİZLİKLE İLGİLİ PROBLEMLER NASIL ÖNLENİR?

Cinsel isteksizliği önlemenin pek çok yolu var. Bunlar:

Eşinizle konuşarak cinsellik dışında iyi vakit geçireceğiniz aktivitelerde bulunun. Çiftlerin birlikte zaman geçirmesi ve bundan keyif almaları, cinsel isteksizliğin atlatılması konusunda oldukça fayda sağlar.
Eşinizle karşılıklı olarak sevginizi paylaşın ve belli edin.
Cinsel isteksizlik konusunda araştırma yapın, kitap okuyun veya videolar izleyin.
Stresinizi yönetin. Neyin sizde stres yarattığını belirleyip bununla başa çıkmanın yollarını aramalısınız.
Yeni bir şey deneyin. Aynı şeyi tekrarladığınızda cinsel ilişkiniz sıkıcı hale gelebilir. Daha maceraperest olabilir ve önceden denemediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz.
Terapi alın. Cinsel isteksizlik durumunuz uzun zaman boyunca devam ederse, bir terapistten yardım alabilirsiniz. Psikoterapi, problemin arkasında yatan duygusal durumları ele alarak etkili şekilde tedavi olmanızı sağlayabilir.

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