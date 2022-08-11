Bilim insanları uyarıyor! Fark etmeden yapıyorsunuz, ölüme yol açabilir

Yaşlılık önlemez olarak görülüyor. Bu doğru olsa da yaşlılığın etkilerini önlemek veya en aza indirmek mümkün. Gündelik yaşamda yaptığımız birçok hareket sağlığımızı oldukça tehlikeye atıyor. Farkında olmadan yaptığımız bu hareketler geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Erken yaşlanmayı önlemek için zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor. The Sun gazetesinde yer alan habere göre sağlığınızı etkileyen 7 alışkanlık hastalıklara ve ölüme neden olabiliyor.

ERKEN YAŞLANMANIZA NEDEN OLAN 7 ALIŞKANLIK

İÇKİ

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma , alkolün DNA'ya, özellikle kromozomların ucunu kaplayan telomerlere zarar verdiğini buldu. Daha kısa telomer uzunlukları, Alzheimer hastalığı, kanser ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere yaşa bağlı çeşitli hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Oxford Nüfus Sağlığı bilim adamları, haftada 10'dan fazla bira veya şarap içmenin, bir kişinin DNA'sını iki yıla kadar iki yıla kadar yaşlandırdığını buldu.

GÜNEŞ IŞIĞI

En belirgin yaşlanma, gözle görülendir. Kırışıklık, pigmentasyon ve sarkma dahil cildin erken yaşlanmasına güneşe maruz kalma neden olur. Bir Japon araştırması tarafından, UVA ve UVB ışınlarının tüm dış yaşlanmanın yüzde 80'ini oluşturduğu tahmin ediliyor; bu, genetikten farklı olarak yaşam tarzı veya çevresel faktörlerin bir sonucu olan yaşlanmadır. UV ışınları da cilt kanseri gelişiminin arkasındadır. Bu nedenle uzmanlar, yüzün yaşlanmasını önlemek için bulutlu olsa bile her gün SPF (özellikle yüzde) kullanılmasını tavsiye ediyor.

FAZLA OTURMAK

NHS, bütün gün oturmanın aşırı kilolu ve obez olma , tip 2 diyabet , bazı kanser türleri ve erken ölümle bağlantılı olduğunu söylüyor. 2017'de yapılan bir araştırma, 1.500 yaşlı kadından, gün içinde en çok oturanların biyolojik olarak gerçek yaşlarından sekiz yaş daha büyük hücrelere sahip olduğunu buldu. Ancak araştırmacılar, zararların her gün yarım saat kadar az bir egzersizle dengelenebileceğini söyledi.

SİGARA İÇMEK

Sigara içmenin yaşlanma üzerindeki etkileri en belirgin olanlardan bazılarıdır. Tütün dumanı, cildinizin hücrelerine zarar verebilecek binlerce toksik kimyasal içerir. Bu, özellikle ağız ve göz çevresinde daha derin kırışıklıklara yol açar. Sigara, demans, osteoporoz, erektil disfonksiyon, işitme ve görme gibi yaşa bağlı birçok hastalıkta rol oynar. Kalp krizi ve felç gibi ölümcül durumlar sigara içenlerde içmeyenlere göre birkaç kat daha yaygındır. Bupa'ya göre, sigara içmek ortalama yaşam sürenizi 10 yıl kısaltıyor.

KÖTÜ BESLENMEK

Kötü beslenme yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabete neden olarak ölüme yol açabilir. Uzmanlar, faydalı bağlantılar gösteren düzinelerce çalışmayla, besleyici ve dengeli bir diyetin Alzheimer için kilit önleme araçlarından biri olduğunu söylüyor. Amerikan Nöroloji Akademisi'nde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma , ultra işlenmiş yiyeceklerle atıştırmanın sizi en yüksek öldürücü bunama riskine sokarak hayatınızı kısaltabileceğini buldu. Ultra işlenmiş gıdalar ilave şeker, yağ ve tuz bakımından yüksek, protein ve lif bakımından düşüktür. Aşırı işlenmiş gıdaların bazı örnekleri arasında bisküviler, alkolsüz içecekler ve cipsler bulunur.

Yapılan araştırmalara göre stres tip 2 diyabet gibi birçok hastalığa yol açabiliyor.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Takviye almayı önemsiz görüyor olabilirsiniz. Ancak özellikle ciddiye almanız gereken D vitamini veya güneş ışığı vitaminidir. 2.000'den fazla kadın üzerinde yürütülen bir King's College araştırması, düşük D vitamini seviyelerinin daha kısa telomerlerle ilişkili olduğunu buldu.



