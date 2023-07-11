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    4. Dikkat en sadık kişiler o burçlardan çıkıyor! Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi onlardan seçin

    Dikkat en sadık kişiler o burçlardan çıkıyor! Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi onlardan seçin

    11.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aldatılmak bir ilişkide büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazı kişiler birlikteliğin devam edip etmemesine ilişkin kararsız kalırken birçok kişi kesin bir tavırla ilişkilerini noktalıyor. Öte yandan sorunsuz bir aşk hayatı isteyenler de yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle temkinli davranıp burç uyumlarını inceleyebiliyor. En sadık burçlar belli oldu. İşte astrologlara göre bu en sadık burçlar...

    Gönül ilişkilerinde çıkan sorunlar bazen yıkıcı etkiler yaratabiliyor. Günümüzde aldatılmak ikili ilişkilerde yaşanan en büyük sorunlardan biri. Aldatılmak istemeyenler için en sadık burçlar belli oldu.

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    OĞLAK BURÇLARI AŞKTA ŞEFFAFLIK BEKLER

    Oğlak burcu insanı, sadıktır. Bilhassa Oğlak burcu erkeği, ilişkileri boyunca sevgilisinin kendisine güven duymasını bekler. Oğlak burçları sevgilisinin de kendisi gibi olmasını ve ilişkileri boyunca şefaf davranmasını ister. Gizli telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar, telefona şifre koyma gibi davranışlar; sadakatini ispatlamak gibi bir derdi olmayan Oğlak burçlarına göre değildir.

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    BOĞA BURÇLARI GÜVENİ TEMSİL EDER

    Boğa burcu insanı kararlıdır. Sözünün arkasında durur ve buna bağlı kalır. Bu sebeple ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu akla ilk gelen burçlar arasında olmalıdır.

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    BAŞAK BURCU GARANTİCİDİR AMA...

    Başaklar, belirsizliği sevmez. Son derece garantici olan Başak burcu insanı sevdikleri takdirde sadık kalacaktır. Ayrıca, çalkantılı bir yaşam onlara göre değildir.

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    AKREP BURÇLARI SADAKATİ PARTNERLERİNDEN DE BEKLERLER

    Akrepler gönül ilişkilerinde zor bir burç olabilir ama oldukça sadıktırlar. Sevdikleri takdirde partnerini her daim düşünür ve sadık kalırlar.

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    DUYGULARIYLA YAŞAYAN BALIKLAR AŞIK OLMAYI SEVER

    Balıklar aşka önem verir. Her zaman kalbinin sesini dinleyen Balık burcu insanı, negatif enerji aldığı takdirde partnerinden uzaklaşmak ister. Olumsuzluklar ve kısıtlayıcı tavırlar onlara göre değildir.

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    YENGEÇLER BAĞIMLILIK DERECESİNDE SADIKTIRLAR

    Yengeçler olmak istedikleri insanları bulduklarında, tüm hayatlarını ona bağlı olarak geçirmek isterler. Bağımlılık derecesinde sadıktırlar. Yalanı sevmezler.

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    TERAZİ BURÇLARININ KARARSIZLIKLARI SEVGİLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

    Terazi burçları romantizme ve aşka önem verir. Partnerlerine sonsuza kadar bağlı kalmaya meyillidirler. Yine de kararsızlıkları ve kibirleri aşk ve sevgilerinin önüne geçebilir.

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    ASLAN BURÇLARI ARKADAŞLIK KONUSUNDA SADIKTIR AMA...

    Aslan burcu insanı herkesin ona hayran olmasını bekler, ilgi çekmeyi sever bu yüzden çok eşli olabilirler. Fakat arkadaşlık konusunda sadıktırlar.

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    KOVA BURÇLARI ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜNDÜR

    Kova burçları olaylara geniş çaplı bakarlar. Aynı zamanda özgürlüğü severler. Bazı kişiler ilişkide aldatmayı da normal sayabilir. Kova burcu insanı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Sadık kalma konusunda pek güvenilir değildirler.

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    DÜNYANIN EN FLÖRTÖZ İNSANLARI: İKİZLER

    İkizler burcu flört etmeyi sever. Bu nedenle de aldatmaya meyillidirer. Gerçekten aşık oldukları takdirde partnerlerine sdaık olurlar.

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    KOÇ BURÇLARI HER ZAMAN YÜREKLERİNİN SESİNİ DİNLER

    Koç burcu insanı, her zaman yüreğini takip eder. Bu nedenle ilgisini çeken ya da onları çağıran başka bir şey olursa kapılıp gidebilirler.

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    YAY, KONU SADAKAT OLDUĞUNDA EN GÜVENİLMEYECEK BURÇTUR

    Yay burcu insanlarında çoğunlukla bağlanma sorunu gözlemlenir. Özgürlüğünün kısıtlandığını hisseden kişiler arkasına bile bakmaz. Yay burçlarına sadakat konusunda pek güven olmayabilir.

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