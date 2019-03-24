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Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi! Aydınlatma direğini bile yerinden söktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 02:30 | Son Güncelleme

Sivas’ta dikkatsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı. Yoldan çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yoldan gelen 2 aracın üzerine düştü.

Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi! Aydınlatma direğini bile yerinden söktü!

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Sivas’ın Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan bir araç yoldan çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Devrilen direk ise yoldan geçmekte olan iki aracın üzerine düştü. Yüksek araçlar için yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Beklenen vinç gecikince direği polisler ve vatandaşlar beden gücü ile kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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