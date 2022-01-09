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Dilan Çiçek Deniz'in eksi 11 derecede havuz keyfi

09.01.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz soluğu İzlanda'da almıştı. Sevgilisinin ailesiyle tanışan Deniz eksi 11 derecede havuz keyfi yaptı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medyadan paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in eksi 11 derecede havuz keyfi

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi. İkili bu mutlu anlardan sonra soluğu İzlanda'da aldı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü.

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Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçirdiği güzel günlerden paylaşımları yaptı.

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Eksi 11 derecede havuza giren ve sevgilisiyle keyifli vakit geçiren Dilan Çiçek Deniz paylaşımlarıyla mest etti. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına "Deniz kızı" yorumu yağdı.

Ekran Alıntısı

Thor Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Dilan Çiçek Deniz Türkiye'ye döner dönmez tatsız bir olayla karşılaşmıştı. Evini su basan ünlü çift tatil dönüşü bir süre otelde konakladı.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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