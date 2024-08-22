Dilan Polat'ın el konulan lüks araçları geri alınacak mı? Avukat tek tek açıkladı

Dilan Polat’ın ‘örgüt kurma’, ‘örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuksuz yargılanacak olan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Polat’ın ilk duruşması 4 Eylül’de. Dilan Polat cezaevinden çıkınca pek çok konu gündeme gelmeye başladı.

Bunlardan biri de fenomenin avukatının, el konulan lüks araçlar için harekete geçeceği yönündeydi. Avukat Sevinç Horoz bu tarzda yapılan haberler sonrası açıklama yaparak süreci tek tek anlattı.

Dilan Polat'ın avukatı "Kamuoyu açıklaması yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Ne araçlar ne de diğer mal varlığı değerlerine ilişkin bir talep ve değerlendirmemiz olmamıştır, bu husus şuan önceliğimizde değildir" dedi.

ÖNCELİKLERİ SAĞLIK

Avukat açıklamasında "Yargılama başladığında değerlendireceğiz" dedi. Ayrıca önceliklerinin Dilan Polat'ın sağlığının normale dönmesi olduğunu da vurguladı.

Dilan Polat'ın ailesinde yer alan üyeler hemen açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.