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  4. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabı yeniden açıldı! Kaynanası Şükran Polat paylaştı

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabı yeniden açıldı! Kaynanası Şükran Polat paylaştı

13.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı ve 11 gün tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı geçtiğimiz saatlerde yeniden açıldı. Kaynanası Şükran Polat paylaştı...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Dilan Polat apar topar cezaevine geri gönderilmişti.

şükran polat

Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan aana Instagram hesabı yeniden açıldı. Bu haberi ise Engin Polat'ın annesi Şükran Polat kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Dilan Polat engin polat ele
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