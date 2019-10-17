Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Canlı yayına telefonla bağlanan Filiz, "İbrahim annemin üçüncü gününde gitti bir daha gelmedi. O gitmiş mirasına sığınıyor. Biz annemin üzerinde görünmüyoruz. Annemin üzerinde bir şeye de hak değiliz. Abim veriyor ama İbrahim beyin ne yapması lazım. Bizi takip etmesi lazım. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Bey" dedi.

Kız kardeşinin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan abi Ünal ise "220 metre yerlerinizi vereceğim dedim ben size. Mirasın dörtte üçü bana kaldı. Allah için bir hak var. Ben hepsini niye alayım? 'Bir hak var İbrahim abi dedim arabayı sat' Annemin 15-20 bin TL borcu var 'Arabayı sat o borcu kapatalım, o evi sana vereyim. Düzce'deki 630 metre kare yeri bize ver' dedim. O da verdi. Ankara'daki daire ve arabayı İbrahim abiye verdim. Annemin de mezarını açtırmam" şeklinde konuştu.

"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Kardeşlerin tartışmasının ardından sunucuların aramasıyla konuya dahil olan İbrahim Karakaş ise şunları söyledi "Dilber Ay rahmetli oldu, ertesi gün ben bunları topladım. 'Bakın yavrularım ben sizin babanızım. Acı bizim acımız bizden başka kimse yanmaz' dedim. Ben koskoca Dilber Ay'ı kaybettim. Bana 22 senedir baba diyordu şimdi abi diyor. Ne abisi hayırdır? Dilber Ay öldükten iki gün sonra bana abi demeye başladılar. Ben onlara babalık yaptım. Miras Ümit'in o bölüştürecek ben değil. Kadın çocuklarına harcasın diye ben 15-20 TL'lik tişört giyiyordu. Ben bu evi satmaya kalksam 130-140 bin TL kalır. Arabayı satsam 46-47 bin TL. Onlara da kardeş başına 220 bin TL kaldı. Filiz'e hakkım zehir zıkkım olsun. Kadını (Dilber Ay) rezil ettiler ne gereği vardı."

