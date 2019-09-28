Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, 15 yaşındayken kendinden 5 yaş büyük Sezer Çelik ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Son zamanlarda, çift arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Melike Demirci, 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Dün saat 18.00 sıralarında barışmak istediğini belirten Çelik, Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Çelik, üzerindeki bıçağı çekip, Melike Demirci'yi 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan katil zanlısı Sezer Çelik ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Melike Demircan'ın Sezer Çelik bıçağı çekince kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Çelik'in 15 metre kaçabilen Demircan'ı yakalayıp, bıçakladığı ortaya çıktı.

'KESERİM' DEDİ, KESTİ