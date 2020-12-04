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Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim

04.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü ve öldürdükten sonra da eşinin başında 1 buçuk saat beklediği iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Fazilet Azimi (28) "Eşimin bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi getirilirken, taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Azimi, savunmasında eşinin sürekli kendisini dövdüğünü ifade ederek "Şiddet göstermesi sebebiyle iki defa polise gittim. Eşim ve benim adımı aldılar, işlem yapmadılar. 'Resmi evli değilsiniz, bir şey yapamıyoruz' dediler. Bunu öğrenen eşim bana daha çok şiddet göstermeye başladı. Benim 5 yaşında oğlum, 11 yaşında kızım var. Çocuklarıma bir şey yapmasından korkuyordum" dedi.

ÇOCUKLARIMA VE BANA ZARAR VERECEĞİNDEN EMİNDİM

Eşi Hasan Özbek'in kızını taciz ettiğini öne süren sanık, "Bunu gördüğümde eşime 'Seni öldürürüm' dedim. Bir daha böyle bir temasta bulunmadı. Bu durumdan dolayı psikolojim bozuldu. Eşimin çocuklarıma ve bana zarar vereceğinden emindim. Eşim bana şiddet uygularken kendinden geçerdi. Bir keresinde kırık camla sol bileğimi kesti. Eşimin abisi beni doktora götürdü ama doktor darp raporu vermedi. Dikiş izi halen duruyor. Her zaman bir neden bulur, oyun kurar ve beni dövmenin bahanesini bulurdu" ifadelerini kullandı.

11 sene boyunca eşiyle çocukları için mücadele verdiğini dile getiren sanık, "Eve baltayı eşim getirmişti ama bunu hiçbir şey için kullanmadı. Ben eşime onu darp edeceğimi defalarca söyledim. 'Her normal insan gibi konuşalım, ayrılalım' dedim asla kabul etmedi. 'Benden ayrılamazsın. Sen vatandaş değilsin, şikayetin dikkate alınmaz' derdi. Çocuklarıma normal bir baba gibi davranmadı. Şiddet gördüğümde her defasında kendimi savundum" diye konuştu.

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SİZİN ADALETİNİZE GÜVENİYORUM

Fazilet Azimi "Olay günü gece çocuklar uyuyordu, olay anını hiç hatırlamıyorum. Komşuma inerek, ambulansı çağır dediğimde maktul yaralıydı. Öldüğünü haberlerden öğrendim, eşimin başında bir buçuk saat beklemedim. Sizin adaletinize güveniyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZAEVİNDE GİBİ YAŞIYORDU

Tanık olarak dinlenen Azimi'nin dayısı Ahmed Zahuridin ise maktul Hasan Özbek'in Afganistan'da yeğenini istediğini, ailenin kabul etmediğini söyledi. Tanık Zahuridin maktulün bir buçuk yıl boyunca yeğenini istediğini ifade ederek "Hasan, Türkiye'ye geldikten sonra yeğenimin pasaportunu ve vizesini yırtmış. Fazilet'in ailesi Hasan'a defalarca 'Fazilet'i getir, bütün masrafları biz karşılarız' dedi ama Hasan kabul etmedi. Yeğenim Türkiye'de cezaevinde gibi ev hapsinde yaşıyordu. Biz defalarca Afganistan kimliğini gönderdik, Hasan hepsini yırttı" şeklinde konuştu.

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TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Cumhuriyet savcısı, olay zamanında sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme de sanık Azimi'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının sorulması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi.

Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DHA

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