Dini ritüel için tapınağa gitmişti! Kendisini çok kaptırınca fil heykelinin arasına sıkıştı... Çevredekiler hemen yardımına koştu

Sosyal medyada dini bir ritüel gerçekleştirirken küçük bir fil heykelinin bacakları arasına sıkışan bir adamı gösteren bir video viral oldu. Videoya göre ismi açıklanmayan adam heykelin altına sıkışıp kaldığında bir ayin gerçekleştiriyordu. Heykelden kurtulmak için mücadele eden adamın tüm çabası sonuçsuz kaldı. Tapınağı ziyaret eden diğer kişiler adamın yardımına koştu.

Videonun arka planında adamın sıkıştığı yerden kurtulması için belirli taktikler veren birkaç kişinin sesi duyuldu. Bir kişi adam “Karnını içeri çek” diye bağırırken diğeri ise “Kendinizi çevirmeye devam edin” dedi. Ancak o anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dini ritüelini yaparken fil heykeline sıkışan adamın görüntüsünü ti’ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “O bölgede yaşayan halk, eğer paapi (günahkar) isen sıkışıp kalacağını söylüyor” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yalnızca şişmanlar takılıp kalır, tüm şişmanlar paapis [günahkar] mıdır?" dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bel ölçüsünden bahseden bir pano asılmalı” yorumunu ekledi.