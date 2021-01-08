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  4. Dinlenme tesisinde feci kaza! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Dinlenme tesisinde feci kaza! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

08.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Dinlenme tesisinde feci kaza! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Cip sürücüsünün olayın ardından aracından inip, bıçakla kendisine zarar verdiği öne sürüldü.

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 3 araç ile yayalara çarparak durdu. Cipten inen sürücü Naci Ak'ın elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddia edildi.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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