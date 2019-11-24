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Direksiyon başında uyudu! Az daha Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu. Otomobil saraydaki Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmadan, yoldaki basamaklara çarparak durdu.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde 07.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille Beşiktaş yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi. Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.

"KAZAYI GÖRDÜK GERİ GELDİK"

Kazayı görerek yardıma koşan Murat Şahin "Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi, onları durdurduk. Olaya müdahale ettiler. Şoför 'uyuyakaldım ben' dedi. Tek başınaymış. Kazada yaralanan yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Sarayı Kaza

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