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Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm izle: Ertuğrul ve obanın tek umudu Sungur Tekin!

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen Diriliş Ertuğrul son bölümde Sultan'ın ölümü sonrasında ipler Sadettin Köpek'in eline geçti. Diriliş Ertuğrul hayranlarının Sadettin Köpek ve Günalp'in yapacaklarını öfkeyle izleyeceği yeni bölümde Ertuğrul Bey ve obanın tek ümidi geri dönen Sungur Tekin. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti ve tahminler...

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm izle: Ertuğrul ve obanın tek umudu Sungur Tekin!

Diriliş Ertruğrul 109. yeni bölüm ile birlikte dizide yeni bir dönem başlıyor. TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde izleyiciler Ares'in müslüman olmasına sevinirken Sultan'ın zehirlenerek ölmesine kahrolmuşlardı. Sultan Aladdin'den sonra tahta geçen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Ertuğrul Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Annesi Mahperi Hatun'un sözlerine inanarak Ertuğrul Bey'i sıkıştıracak mı yoksa babasına verdiği söz üzerine onu serbest bırakıp arka çıkacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümde olacaklar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümde ibrelerin Sadettin Köpek tarafından dönmüş olması, diziyi izleyenler tarafından öfkeyle karşılanıyor. Sadettin Köpek'in bitmek bilmeyen hainlikleri, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile birlikte tavan yapacak. Artık Ertuğrul Bey'e destek olan Sultan Alaeddin olmadığı için Sadettin Köpek, intikam için kollarını sıvar. İlk işi olarak Ertuğrul Bey'i eli kolu bağlı karşısına getiren Sadettin Köpek, Karacahisar Kalesi'ne atadığı Günalp Bey ve Bamsı, Turgut Alp ile Artuk Bey'in yakalandığını, yakında idam edilecekleri haberini veriyor. Ertuğrul Bey öfkeyle Sadettin Köpek'e saldırmak istese de muvaffak olamıyor. Diriliş Ertuğrul'un ilerleyen bölümlerinde Günalp, Bilecik Tekfuru ve Sadettin Köpek'in ittifakı Ertuğrul Bey ve alpleri epey zorlayacak. İçinde bulundukları durumda tek ümitleri ise obaya geri dönen Sungur Tekin'dir.



Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı.

Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğrul ne yapacak? Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? Gıyaseddin, Ertuğrul hakkında ne hüküm verecek?



Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatı ne olacak? Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar Günalp Bey’e karşı ne yapacak? Ertuğrul’un tutuklanması ve Günalp Bey’in gelişi, Kayıları nasıl etkileyecek?

Ahmet ve Alplar, Ertuğrul’un başına gelenlerden sonra ne yapacak? Obaya gelen Sungur Tekin, olanlar karşısında nasıl hareket edecek? Emir Saadeddin büyük hedefine ulaşabilecek mi? Üst üste gelen felaketlerden sonra Kayı Obası’nda durum ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜM İZLE (TRT 1 20.00)

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