Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölüm izle: Ertuğrul ve obanın tek umudu Sungur Tekin!

Diriliş Ertruğrul 109. yeni bölüm ile birlikte dizide yeni bir dönem başlıyor. TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde izleyiciler Ares'in müslüman olmasına sevinirken Sultan'ın zehirlenerek ölmesine kahrolmuşlardı. Sultan Aladdin'den sonra tahta geçen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Ertuğrul Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Annesi Mahperi Hatun'un sözlerine inanarak Ertuğrul Bey'i sıkıştıracak mı yoksa babasına verdiği söz üzerine onu serbest bırakıp arka çıkacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümde olacaklar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümde ibrelerin Sadettin Köpek tarafından dönmüş olması, diziyi izleyenler tarafından öfkeyle karşılanıyor. Sadettin Köpek'in bitmek bilmeyen hainlikleri, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile birlikte tavan yapacak. Artık Ertuğrul Bey'e destek olan Sultan Alaeddin olmadığı için Sadettin Köpek, intikam için kollarını sıvar. İlk işi olarak Ertuğrul Bey'i eli kolu bağlı karşısına getiren Sadettin Köpek, Karacahisar Kalesi'ne atadığı Günalp Bey ve Bamsı, Turgut Alp ile Artuk Bey'in yakalandığını, yakında idam edilecekleri haberini veriyor. Ertuğrul Bey öfkeyle Sadettin Köpek'e saldırmak istese de muvaffak olamıyor. Diriliş Ertuğrul'un ilerleyen bölümlerinde Günalp, Bilecik Tekfuru ve Sadettin Köpek'in ittifakı Ertuğrul Bey ve alpleri epey zorlayacak. İçinde bulundukları durumda tek ümitleri ise obaya geri dönen Sungur Tekin'dir.