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Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm 2. fragmanı. "Burda devlet benim!" (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Bey ile Günalp Bey, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Günal Bey'in Bilecik tekfuru ile yaptığı toplantıyı basıyor ve anlaşma metnini kılıç ile ikiye bölüyor. Günalp Bey'in sözlerine Ertuğrul Bey, "Burada devlet benim!" diye karşılık veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm 2. fragmanı. "Burda devlet benim!" (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm 2. fragmanı paylaşıldı. Heyecanla izlenen yeni bölüm fragmanında Günalp Bey ile Ertuğrul Bey yine karşı karşıya geliyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'nden kendisinden gizli olarak yapılan toplantıyı basıyor. Günalp Bey'in Bilecik tekfuru ile anlaştığını duyan Ertuğrul Bey, anlaşma metnini kılıcı ile ikiye bölüyor. Burada devlet benim diyen Ertuğrul Bey, Günalp Bey'e gözdağı veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta. Geçtiğimiz çarşamba günü ekrana gelen Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, alplerini son anda Günalp Bey'in elinde kurtarmıştı. Karacahisar Kalesi'ne kaledar olarak atanan Günalp Bey, bu sefer Bilecik Tekfuru ile sulh anlaşması yapmaya çalışıyor. Bunu duyan Ertuğrul Bey, toplantıyı basıyor ve anlaşmayı yırtıyor. İşte heyecan yaratan o fragman...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanında; 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından serbest bırakılması sonrasında Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne yol alıyor ve Günalp Bey tarafından idam edilecek olan Bamsı, Turgut Alp, Sungur Tekin ve Artuk Bey'in infazını durduruyor. Bundan sonrası ise kaleyi Günalp Bey'den geri almak kalıyor. Fakat Günalp Bey'in çıkardığı Sultan Alaeddin'in son fermanı Ertuğrul Bey'i şok ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı.

Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğrul ne yapacak? Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? Gıyaseddin, Ertuğrul hakkında ne hüküm verecek? İbn-i Arabi, Ertuğrul Bey'i savunmak için saraya gelir ve Sultan'ın huzuruna çıkar. “Hüküm hakikatle verilir. Hakikat ancak gönülle bilinir. Gönlünüzde tahkikat yaptınız mı Sultanım?” sözleri sonrasında Sultan, Ertuğrul Bey'in suçsuz olduğunu, delillerin yetersiz olduğuna kanaat getirdiğini açıklar.

Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatı, Sultan'a karşı ihanet ettiğini söyleyerek alpleri tutuklamak oldu. Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar Günalp Bey’e karşı birşeye yapamadıkları gibi idam edilmek için hapise atılırlar.

Obaya geri dönen Sungur Tekin, yanına aldığı alpler ile saraya gizlice girer ve hapisteki Bamsı, Turgut Alp ve Artuk Bey'i kurtarmak ister. Tam kilitlerini kırmak üzere iken içeri giren adamların attığı oklar ile etkisiz hale gelirler. Böylece Sungur Tekin de yakalanır ve diğerlerinin yanına konulur.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

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