Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm 2. fragmanı paylaşıldı. Heyecanla izlenen yeni bölüm fragmanında Günalp Bey ile Ertuğrul Bey yine karşı karşıya geliyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'nden kendisinden gizli olarak yapılan toplantıyı basıyor. Günalp Bey'in Bilecik tekfuru ile anlaştığını duyan Ertuğrul Bey, anlaşma metnini kılıcı ile ikiye bölüyor. Burada devlet benim diyen Ertuğrul Bey, Günalp Bey'e gözdağı veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta. Geçtiğimiz çarşamba günü ekrana gelen Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, alplerini son anda Günalp Bey'in elinde kurtarmıştı. Karacahisar Kalesi'ne kaledar olarak atanan Günalp Bey, bu sefer Bilecik Tekfuru ile sulh anlaşması yapmaya çalışıyor. Bunu duyan Ertuğrul Bey, toplantıyı basıyor ve anlaşmayı yırtıyor. İşte heyecan yaratan o fragman...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanında; 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından serbest bırakılması sonrasında Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne yol alıyor ve Günalp Bey tarafından idam edilecek olan Bamsı, Turgut Alp, Sungur Tekin ve Artuk Bey'in infazını durduruyor. Bundan sonrası ise kaleyi Günalp Bey'den geri almak kalıyor. Fakat Günalp Bey'in çıkardığı Sultan Alaeddin'in son fermanı Ertuğrul Bey'i şok ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...