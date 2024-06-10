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Sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: 'İngiliz Modeli' masada

10.06.2024 07:10
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Her fırsatta sigaraya karşı mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali geldi. İstanbul'da dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle bir araya gelen Erdoğan, sigaranın zararlarından bahsederken, sigara firmalarının ise insanları zehirleyerek kazancına kazanç eklediğine dikkat çekti. Bugüne kadar sigaraya karşı mücadelede aldıkları kararları hatırlatan Erdoğan, sigaraya karşı yeni kanun sinyali verdi. İngiliz modelinin masada olduğunu söyledi.

Sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: 'İngiliz Modeli' masada

İstanbul'da dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya karşı yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen programda sigaraya karşı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tütünsüz günü etkinliklerinin tütün zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bunun için de tabii özellikle Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz." dedi.

"TÜTÜN ENDÜSTRİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Tütün şirketlerinin insanları zehirleyerek her yıl kazançlarına kazanç kattıklarını belirten Erdoğan, "Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına, kazancına kazanç eklemektedir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

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TÜRKİYE'DE HER YIL 85 BİN ÖLÜM

Türkiye'de her yıl 85 bin insanın bu sebebe bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Sigaraya karşı hem kendisi hem de hükümet olarak yıllarca mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan "Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak adeta orada onlara özel makamlar ayırdık. Oralarda teşhir ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle. Gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik.Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar." dedi.

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SİGARAYA KARŞI YENİ KANUN SİNYALİ

İspanya'dan gelen Stella isimli öğrenci, ülkesinde tütün mamullerinin kullanımına ilişkin çıkarılan yasadan bahsetti. İspanya'da, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan çevre düzenlemeleri getirildiğini belirtti. Stella, "Bu düzenlemeler, izmaritlerin toplanmasını ve atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınmasını da kapsıyor. Hepimiz için sürdürülebilirlik ve sorumluluğu teşvik eden bu tür girişimleri desteklemenin zamanı geldi" dedi.

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Erdoğan, İspanyol gencin sözlerinin ardından, "Çok teşekkür ediyorum. İspanya'da Sayın (Başbakan Pedro) Sanchez'den de bu kanun metnini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

İNGİLİZ MODELİ MASADA

Erdoğan aynı zamanda sigaraya karşı 'İngiltere Modeli'nin sinyalini verdi. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen 15 yaşındaki bir öğrencinin ülkesinde 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasadan bahsetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişim kurulabileceğini belirtti.

SİGARA FABRİKALARI KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 9 yaşındaki Nilay Akman adlı ilkokul 3. sınıf öğrencisinin "Keşke dünyada hiç sigara olmasaydı. Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sözlerine "Olabilir" diyerek cevap verdi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan sigara
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