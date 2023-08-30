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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın saray yavrusu evinin fiyatı dudak uçuklattı! "Obadan saraya demek"

30.08.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul ile çıkış yakalayan ve şimdilerde Çöp Adam dizisi ile gündemde olan yıldız isim Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile oturduğu ev gündem oldu. Saray yavrusunu andıran evin mimarisi ve sade dekorları dikkat çekti. Evi ve evin fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı.

Dönem dizilerinin aranan isimleri arasında yer alan Engin Altan Düzyatan, şu sıralar Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterine hayat veriyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun evini görenler hayran kalıyor.

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Engin Altan Düzyatan, yeşillikler içindeki evi ile dikkatleri üzerine çekti. Sade bir mimariye sahip olan ev, çiftin zevklerine göre döşenmiş.

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TAM 2,5 MİLYON DOLAR!

Beykoz'da oturan Engin Altan Düzyatan, aynı zamanda Şahan Gökbakar ile de komşu.

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Evin dekoru için sade bir mimari tercih eden Düzyatan, evi eşi Neslişah Alkoçlar'a hediye etmişti.

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Düzyatan 2014 yılında Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile evlendi.

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Engin Altan ve Neslişah çiftinin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu bulunuyor.

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1979 İzmir doğumlu olan Düzyatan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi dizilerde rol aldı.

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En büyük çıkışını TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul'u canlandırarak yakaladı.

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Ünlü oyuncu şu sıralar Çöp Adam dizisinde Tamer karakterine hayat veriyor.


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Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar ünlü oyuncu karakteri

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