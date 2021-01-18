Kimyasalları yüzünüze sürmeyin... Ev yapımı nemlendirici yapmak sandığınızdan daha kolay!

Her güzellik uzmanı size cilt bakımı için bir numaralı önceliğinizin hidrasyon olması gerektiğini söyler. Bunun için yapmanız gereken ilk adım yeterince su içmektir ancak kullandığınız ürünlerin aynı zamanda hidrasyona da yardımcı olduğundan emin olmalısınız.

EV YAPIMI NEMLENDİRİCİ MALZEMELERİ

Hindistan cevizi yağı

Shea yağı

Badem yağı

Lavanta yağı

EV YAPIMI NEMLENDİRİCİ YAPILIŞI

Hindistan cevizi yağı, shea yağı ve badem yağını altı kaynayan su dolu bir tencere içine ısıya dayanıklı cam bir kap içine koyup eritin. Ocaktan aldıktan sonra içine lavanta yağı koyup karıştırın.

Kilitli bir poşet içine karışımı dökün ve poşetin ağzını kapatın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Soğuyan karışımı nemlendircinizi kullanacağınız bir kap içine boşaltın. İşte ev yapımı nemlendiriciniz hazır.



