Diş apsesi nedeniyle yüzü şişen Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf! Dikiş iğnesini eline alıp...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç diş ağrısı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takipçileri, yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı.

DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI

Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı.

Hayranları ünlü şarkıcının bu sözleri sonrası şaştı kaldı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, sosyal medyada açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen Serdar Ortaç’a kızgın olduğunu dile getirmişti.

"Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum." diyen ünlü şarkıcı, "Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” sözleri ile sitem etmişti.

