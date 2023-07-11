MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Diş apsesi nedeniyle yüzü şişen Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf! Dikiş iğnesini eline alıp...

Diş apsesi nedeniyle yüzü şişen Serdar Ortaç'tan şaşırtan itiraf! Dikiş iğnesini eline alıp...

11.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabında canlı yayın açtı. Takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Diş apsesi nedeniyle yüzü şişen Serdar Ortaç'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Dikiş iğnesini eline aldığını belirten ünlü ismin sözleri takipçilerini şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç diş ağrısı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takipçileri, yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı.

WhatsApp Image 2023-07-11 at 07.22.37 (1)

DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI

Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı.

WhatsApp Image 2023-07-11 at 07.22.37 (2)

Hayranları ünlü şarkıcının bu sözleri sonrası şaştı kaldı.

WhatsApp Image 2023-07-11 at 07.22.37

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, sosyal medyada açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen Serdar Ortaç’a kızgın olduğunu dile getirmişti.

889

"Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum." diyen ünlü şarkıcı, "Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” sözleri ile sitem etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo pozuna tepki! "Seks yaptığını göstermen gerekmez"Banyo pozuna tepki! "Seks yaptığını göstermen gerekmez"
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın diş ağrısı diş apsesi Serdar Ortaç Sinan Akçıl ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Su kan gölüne döndü! Kabusu yaşadı

Su kan gölüne döndü! Kabusu yaşadı

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.