Diş çürükleri fazla kilo nedeni!

Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonun tam olarak gerçekleştirilemeyeceği için besinlerin düzgün çiğnenmeyeceğini ve bunun da fazla kiloya sebep olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, " Diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, vücut sağlığını olumsuz etkileyen çürük dişlerin kiloyu da etkilediğini söyledi. Dr. Gürbüz, genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde kalmasıyla çürüğün meydana geldiğini belirterek “Diş çürüğü çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşur. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenir ve bu mikroorganizmalar yardımıyla zamanla çürüğe uygun bir ortam gelişir. Bir süre sonra bu ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerine neden olur” diye konuştu.