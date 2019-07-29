Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Düzenli bir banyo dolabını seviyor olabilirsiniz ancak diş fırçanızı bu düzenin dışında tutmanızda fayda var.

İngiltere merkezli Good Housekeeping Institute Cleaning Lab'ın müdürü Carolyn Forte tarafından yapılan açıklamada diş fırçalarımızı bekleyen tehlikeye dikkat çekildi.

Forte, diş fırçasının ışıktan uzak kapalı alanda bırakılmasının mikroplardan uzak kalacağı anlamını taşımadığını, ışıktan uzak kalmasının onu bakterilerin üreme alanı haline getirebileceğini söyledi.

Açıklamada, diş fırçasını temiz bir ortamda saklamaya çalışmanın, ağız sağlığı için işleri daha da kötüleştirebileceğinie vurgu yapıldı.

Uzmanlar diş fırçasını kapalı bir alana koyarak ışıktan uzak tutmak yerine banyo içerisinde gün ışığı alabileceği bir yerde saklamanın faydalı olabileceğini belirtti.

Kraliyet Halk Sağlığı Derneği’de geçen günlerde ev ortamında mikrop yaymasını kolaylaştırabilecek en muhtemel durumlarla ilgili bir liste yayımlamıştı.