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Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 29.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Ağız temizliği ve sağlımız için her gün kullandığımız diş fırçamızı nasıl muhafaza ediyoruz? Eğer diş fırçanızı banyoda kapalı bir alanın içerisinde muhafaza ediyorsanız bundan vazgeçmeniz için nedenler var.

Düzenli bir banyo dolabını seviyor olabilirsiniz ancak diş fırçanızı bu düzenin dışında tutmanızda fayda var.

İngiltere merkezli Good Housekeeping Institute Cleaning Lab'ın müdürü Carolyn Forte tarafından yapılan açıklamada diş fırçalarımızı bekleyen tehlikeye dikkat çekildi.

Forte, diş fırçasının ışıktan uzak kapalı alanda bırakılmasının mikroplardan uzak kalacağı anlamını taşımadığını, ışıktan uzak kalmasının onu bakterilerin üreme alanı haline getirebileceğini söyledi.

Açıklamada, diş fırçasını temiz bir ortamda saklamaya çalışmanın, ağız sağlığı için işleri daha da kötüleştirebileceğinie vurgu yapıldı.

Uzmanlar diş fırçasını kapalı bir alana koyarak ışıktan uzak tutmak yerine banyo içerisinde gün ışığı alabileceği bir yerde saklamanın faydalı olabileceğini belirtti.

Kraliyet Halk Sağlığı Derneği’de geçen günlerde ev ortamında mikrop yaymasını kolaylaştırabilecek en muhtemel durumlarla ilgili bir liste yayımlamıştı.

  • Yiyeceklerin taşınması sırasında.
  • Parmaklarla yemek yerken.
  • Tuvaletin hijyen ile kullanılmaması durumunda
  • Öksürme, hapşırma durumlarında
  • 'Kirli' kıyafetler ve ev çamaşırlarının taşınması ve yıkanması sırasında
  • Evcil hayvan bakımı
  • Çöplerin atılması sırasında
  • Enfekte bir aile üyesinin bakımı sırasında

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Anahtar Kelimeler:
diş fırçası saklama koşulları temizlik

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