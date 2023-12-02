Diş hekiminden sosyal medyada viral olan itiraf! "Sadece ağzınıza bakarak seks hayatınız hakkındaki şeyi biliyorum""

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinde yaşayan bir diş hekimi rutin muayene sırasında hastalarının sadece ağzının içine bakarak cinsel hayatına dair özel ayrıntıları fark edebildiğini söyledi. Avustralyalı süper model Shanina Shaik ve DJ Georgia Sinclair'in sunduğu Eighty Twenty podcast'ine katılan Dr. Farahmand, hastalarının yakın zamanda oral seks yaptığını anlayabildiğini söyledi. Diş hekimi bu eylemin ağız içinde bir travmaya neden olduğunu söyledi.

"FARK ETSEM DE BUNU KİMSEYE SÖYLEMEM"

Özellikle sosyal medyada diş hekimlerinin muayene sırasında yakın bir zamanda yapılan orla seksi anlayabildiklerine dair şehir efsanesi haline gelen bilgi Dr. Farahman'a da soruldu. Diş hekimi, bir hastanın randevusundan önce oral seks yaptığını tam olarak nasıl anlayabileceği konusunda bilgi vererek, "Bunu damaktan anlayabiliriz. Damaktaki değişiklikleri travma olarak nitelendiriyoruz. Böyle bir durum varsa oral seksten söz edebiliriz. Damakta küçük sıyrıklar görebilirsiniz.Fark etsem bunu asla kimseye söylemem" dedi.







