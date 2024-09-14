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  4. Diş örneği alınacak! Narin cinayetinde yeni gelişme: Anne hastaneye götürüldü

Diş örneği alınacak! Narin cinayetinde yeni gelişme: Anne hastaneye götürüldü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.09.2024 17:41
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran'a yönelen oklar bugün itibarıyla Narin'in kardeşi Enes Güran'a çevrilmişti. Arap saçına dönen olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in tutuklu annesinin hastaneye götürüldüğü gelen bilgiler arasında.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra köydeki derede cansız bedeni bulunan Narin'in soruşturması bütün titizliğiyle devam ediyor. Gözler amca Salim Güran'ın telefon kayıtlarına çevrilmişti. Salim Güran'ın sildiği konuşma bilgilerine ulaşıldı. Konuşmalarda Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile mesajlaşmaları sonrası ibre bu ikiliye dönmüştü.

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Fakat Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin soruşturmada gözlerin ağabey Enes Güran'a çevrilmesine yol açmıştı.

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NARİN'İN ANNESİNDEN DİŞ ÖRNEĞİ ALINACAK

A Haber'in haberine göre Narin'in tutuklu bulunan annesi hastaneye götürülüyor. Neden olarak diş örneğinin alınması gösterildi. Alınan örnek İstanbul Adli Tıp'a gönderilecek.

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İTİRAFÇI BAHTİYAR'IN EVİ ARANDI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ise evinde arama yapıldığı öğrenildi.

OKLAR AĞABEY ENES GÜRAN'IN ÜZERİNDE

Gazeteci Cem Küçük cinayetin arkasında Narin Güran'ın 10 aile üyesinin olduğunu vurgulamış, Enes'in bir şey yaptığı sırada bu olayın Narin tarafından görüldüğünü ve Narin'in bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korkarak onu boğmaya başladığını söylemişti.

"Savcılık ifadelerinde 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor. Narin'in gördüğünü gören ve bunu söyleyeceğinden çekinen abi Narin'i boğazlıyor" diyen Cem Küçük sözlerine şöyle devam etmişti.

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"ENES'İN YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ VAR"

"Enes'in yüzünde tırnak izleri var. Kızımızın yüzünde de boğma izleri var. Annesi de olayı orada görüyor. Savcılık kızın ölümünde annenin yardım edip etmediği konusunda muallakta sadece. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor. Anne kızının öldüğünü görünce panikliyor. Baba şehir dışında, o sıra ailenin reisi amca Salim Güran olarak görülüyor. Yaşanan olay sonrası anne amcayı 3 defa arıyor. Savcı 'Sen 3 defa eşinin kardeşini neden aradın?' diye sorduğunda 'Neden aradığımı bilmiyorum' dedi. Narin, 15.40 gibi öldürülüyor, amca Salim Güran da 16.00 gibi oluyor. Amca kızın cesedini alıyor ve yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'a veriyor. Bu arada Nevzat Bahtiyar ile birlikte Fuat Güran (Narin'in amcası), Maşallah Güran (Narin'in yengesi), Mehmet Selim Atasoy (Salim Güran'ın işçisi) kızı alıp çuvala koyuyorlar ve dereye bırakıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır soruşturma Narin Güran
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