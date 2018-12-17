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Diş sararması neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.12.2018 08:22 | Son Güncelleme

Gülüş ile birlikte gelen özgüvenin en büyük destekleyicisi beyaz dişlerdir. Bazı kişiler düzenli bakımını yaptığı halde dişlerinde sararmalar yaşayabiliyor. Peki diş sararmasını önlemek için ne yapmak gerekiyor? Bu sorunun cevabını bilmek için diş sararmalarının neden kaynaklandığını bilmek büyük önem taşıyor.

Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan sarı dişlerden bazıları zararlı alışkanlıklardan bazılarıysa genetik nedenlerden dolayı yaşanabiliyor. İşte diş sararmaları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Diş sararması hangi nedenlerden dolayı oluşur?

Sararmış dişler bakımsız ve rahatsız edici bir görünüm verdiği için kişide rahatsızlık hissi uyandırır. Düzenli olarak bakımı yapılmayan dişler ilerleyen zamanlarda kalp, mide ve böbrek hastalıklarına yol açabilir.
Sararmış dişlerin en büyük nedenlerinden birisi yoğun sigara ve tütün kullanımıdır. Dişlere yeterli bakımın yapılmaması ve düzenli fırçalanmaması sonucu diş üzerinde oluşan plak tabakası diş renginin sararmasına neden olur.
Kahve, kola gibi içeriğinde yüksek derecede şeker ve asit barındıran içeceklerin fazla tüketilmesi diş sararmalarına sebep olur. Travmalar (dişe çarpan bir bardak, dişin bir yere çarpılması) diş sararmalarına yol açar. Ağız yolu ile alınan florür takviyeler (içme suyu, diş macunu) diş rengini sarartabilir.
Genetik nedenlerden dolayı diş sarılığı küçük yaştan itibaren görülebilir. İlerleyen yaşlarda mine tabakası aşınır ve dentin tabakasını sarı renge dönüştürür. Diş hekimliğinde kullanılan protez diş malzemeleri dişlere sarı bir renk verebilir. Kullanılan bazı ilaçlar özellikle gelişim çağındaki çocuklarda diş sarılığına yol açar.
Diş minesine ve dentin tabakasına etki eden bazı hastalıklar dişlerin renginin değişmesine neden olabilir. Hamilelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar bu tür hastalıklara örnek gösterilebilir.
Çikolata, tatlı gibi içerisinde şeker barındıran yiyecekler diş rengini bozabilir. Diş sararmasına ve diş taşı oluşmasına neden olabilecek nedenlerden bir diğeri ise makarna, pilav gibi nişasta bakımından zengin yiyeceklerdir.
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