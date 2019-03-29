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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Venezuela' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Türkiye’nin Venezuela’ya yaklaşımı hakkındaki açıklamalarının esefle karşılandığını belirterek, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" dedi.

CANER ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Türkiye’nin Venezuela’ya yaklaşımı hakkındaki açıklamalarının esefle karşılandığını belirterek, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘LiveatState’ başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Türkiye’yle ilgili ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Abrams’ın, Türkiye’nin Venezuela ile ilişkileri hakkında söylediği sözlerin esefle karşılandığını aktaran Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı. Aksoy, Türkiye’nin dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurguladığı açıklamada, "Öte yandan, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, iş birliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir" dedi.

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