Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Daha önce hiç dışkınızı analiz ettiniz mi?

1 / 12 Beyaz Beyazımsı, grimsi veya kil renkli dışkı safra yetersizliğine işaret eder. Aynı zamanda karaciğer ve safra kesesiyle ilgili sorunların da olduğu anlamına gelebilir. Çünkü bunlar safra üretilen ve depolanan organlardır. Dışkının beyaz olması safra taşı olduğu hatta siroz olduğu anlamanına bile gelebilir. Kahverengi dışkıda beyazlıklar olması Crohn hastalığının bir belirtisi olabilir.

2 / 12 Yeşil Yeşil renk klorofil bakımından zengin (ıspanak gibi) sebzelerin tüketilmesi, yeşil renkli içeceklerin içilmesi ve demir takviyelerinin sonucunda oluşur. Sebep gıda değilse, dışkınız sindirim borusunu çok hızlı geçmiştir ve yeterli bilirubin ve safra alınmamıştır.

3 / 12 Sarı Sarı dışkı tıkanmış safra yollarının ve zayıf yağ emiliminin bir işareti olabilir. Başka bir sebep de, pankreas tarafından üretilen, kronik pankreatit, çölyak hastalığı ve kistik fibrozu belirtecek enzim eksikliğidir. Ancak çok fazla havuç yediğinizde ya da sarı renk bir şeyler yediğinizde bu tür durumla karşılaşabilirsiniz.

4 / 12 Siyah Aspirin, ibuprofen ve demir takviyeleri gibi ilaçların alımı veya bağırsaklarda kanama nedeniyle siyah dışkı görünebilir. İkinci nedenden dolayı bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Daha yaygın bir neden de yediğiniz gıdalarda yatar. Meyan kökü ya da yaban mersini de dışkının siyah olmasına neden olabilir.

5 / 12 Kırmızı Pancar, kırmızı renkli içecekler, domates dışkının kırmızı renk almasına neden olabilir. Bununla birlikte, eğer sebep besin kaynağı değilse, mutlaka doktora gidin. Hemoroid, ülseratif kolit, hatta kanser gibi daha ciddi bir şey olabilir.

6 / 12 DIŞKI ŞEKLİ Görünüşü fındık ya da keçi dışkısını anımsatıyorsa şiddetli kabızlık yaşanıyor demektir. Bu tür dışkı, vücudunuzun lif içermediği anlamına gelir. Tam buğday makarna, ahududu ve mercimek gibi lif açısından zengin ürünler tüketmeye özen gösterin.

7 / 12 Görünüşü sosis şeklinde, geniş ve topaklıysa da kabızlık olduğu anlamına gelir. Bu dışkı türü de lif eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Antidiyareik ilaçlar ve fiziksel aktivite eksikliği buna neden olabilir. Daha çok meyve ve sebze yenmeli ve egzersiz yapılmalı.

8 / 12 Görünüşü çatlak bir sosis şeklindedir. Bu normal bir dışkıdır. Yürümeyi ve daha fazla su içmeyi unutmayın.

9 / 12 Görünüşü yumuşak ve pürüzsüzdür. Mükemmel bir dışkı anlamına gelir. Dengeli beslenmeye devam edin. Stresli durumlardan kaçının.

10 / 12 Görünüşü açık kenarlı yumuşak topaklıdır hafif ishal görüldüğü anlamına gelir. Ayrıca irritabl bağırsak sendromunun bir belirtisi olabilir. Muz, kraker ve patates gibi az lifli yiyecekler yemeyi deneyin.

11 / 12 Görünüşü açık kenarlı yumuşak topaklıdır hafif ishal görüldüğü anlamına gelir.Ayrıca irritabl bağırsak sendromunun bir belirtisi olabilir. Muz, kraker ve patates gibi az lifli yiyecekler yemeyi deneyin.