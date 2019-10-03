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Disney durmak bilmiyor! 4 yeni proje geliyor

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SİNEMA TV  | 03.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Disney Animasyon Stüdyoları, 4 yeni projenin müjdesini verdi.

Disney durmak bilmiyor! 4 yeni proje geliyor

Ödüllü işlerin adresi Disney, önümüzdeki dönemde 4 yeni projenin daha startını verdiğini duyurdu. Özellikle son dönemde The Lion King, Mulan gibi eski animasyonları yeniden beyaz perdeye uyarlayan şirket aynı zamanda Frozen 2, Raya and the Last Dragon ve Gigantic gibi yeni filmlerini de vizyona hazırlıyor.

Blindspotting’in yönetmeni Carlos López Estrada, animasyon dünyasının yetenekli ismi Suzi Yoonessi, Disney animasyonlarının tecrübeli isimlerinden Josie Trinidad ve Marc Smith projelerde yer alan isimler arasında.

Gelecek yeni projelerle ilgili henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Disney Animasyon Stüdyoları Frozen 2 Raya and the Last Dragon Gigantic The Lion King Mulan

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