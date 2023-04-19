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Diyabetik ayak hiperbarik oksijen tedavisi nedir? Diyabetik ayak yaralarında hiperbarik oksijen tedavisi işe yarar mı?

14.04.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiperbarik oksijen tedavisi, medikal tedavi yöntemleri arasında bulunan ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi şekline uygun görülen herkese kolay bir şekilde yapılabilir. Diyabetik hastalığına sahip olan kişilerde de etkin olarak tercih edilen bir uygulamadır. Peki, diyabetik ayak hiperbarik oksijen tedavisi nedir, diyabetik ayak yaralarında işe yarar mı?

Diyabetik ayak hiperbarik oksijen tedavisi nedir? Diyabetik ayak yaralarında hiperbarik oksijen tedavisi işe yarar mı?

Diyabetik, şeker hastalığı olarak bilinen bir hastalık çeşididir. Vücutta bulunan kan şeker seviyesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu bozulma, vücuttaki diğer önemli organları da etkiler. Şeker hastalığı kontrolsüz bir şekilde ilerlediğinde ayaklarda yaralar oluşmasına neden olur. Bu yaraların tedavisi için hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Bu tedavi yönteminin alanında uzman olan hiperbarik tıp hekimleri tarafından uygulanması önemlidir.

Şeker yaraları nasıl olur?

Toplumda yaygın olarak görülen hastalıkların başında şeker hastalığı gelir. Kan şekeri düzeyindeki anormal artışlar şeker hastalığının başlıca belirtileri arasında yer alır. Ayrıca diyabetik rahatsızlığı sinir hücrelerinin de hasara uğramasına neden olur. Bununla birlikte küçük ve büyük damarlarda da bozulmalar meydana gelir. Damarlardaki bu bozulma ve hasarlar ayak parmaklarında yaraların oluşmasına sebebiyet verir. Ayak parmaklarına yeteri kadar kan gitmediğinde yaralar ortaya çıkar. Bu yaralar zaman içerisinde açılır ve mikroplara açık hale gelir. Tedavi edilmediği takdirde kangren gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Diyabetik ayak hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Şeker hastalığı bir diğer adıyla diyabetik hastalığı, pek çok kişinin ortak sorunlarından biridir. Şeker hastalığı kontrol altına alınmadığında daha ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Kandaki şeker düzeyinin kontrolsüz bir şekilde artması hiperglisemiye yol açar. Kan şekerinin yüksek olması manasını taşıyan hiperglisemi, beraberinde organların da zarar görmesine sebep olur. Kalp, böbrek, görme bozukluğu gibi birçok hastalığın oluşmasında şeker hastalığının varlığı büyük bir etkendir.

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 Hiperbarik oksijen tedavisi zararlı mı?

Hiperbarik oksijen tedavisi zararlı mı?

 Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar?

Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar?

 Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Kandaki şeker seviyesinin düzensizliği sinirlere de zarar verir. Bu durum neticesinde ayaklarda yaralar çıkmaya başlar. Şeker hastası bacak yarası gibi şikâyetler bulunabilir. Hastalığa müdahale edilmediği takdirde bacak kesilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Hiperbarik oksijen tedavisi ile ayaklarda oluşan bu yaralar hızla iyileşir. Şeker hastası olanlar, özel ve basınç uygulanan bir kabin içerisine alınır ve yüzde yüz saf oksijen solunması sağlanır. Bu oksijen tedavisindeki amaç zarar gören doku hasarlarını gidermeye yöneliktir.

Diyabetik ayak yaralarında hiperbarik oksijen tedavisi kaç seans sürer?

Hiperbarik oksijen tedavisi, şeker hastalığı sonucu oluşan ayak yaralarının iyileşmesinde etkili bir yöntemdir. Bu tedavinin diyabetik ayak yaralarına çözüm olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Genel olarak kişilerin hastalık derecesi ve klinik durumları birbirinden farklıdır. Bu yüzden kişilere uygulanan seans sayısında farklılıklar olabilir. Hiperbarik oksijen tedavisi seans süresi 30 ile 60 seans arasında değişir. Ancak bu seans süreleri hastalığın seyrine göre azabilir veya çoğalabilir. Seans süresi ve seans sıklığı hiperbarik tıp hekimleri tarafından belirlenir.

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Anahtar Kelimeler:
şeker hastalığı tedavi Oksijen

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