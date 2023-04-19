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Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

14.04.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanda ve dokularda azalan oksijen miktarını tekrardan yükselten tedavi yöntemi, hiperbarik oksijen tedavisi olarak tanımlanır. Hiperbarik oksijen tedavisinin kullanım alanı fazlasıyla geniştir. Çeşitli pek çok farklı hastalığın tedavisinde bu medikal yöntemden faydalanılır. Ani işitme kaybı probleminin giderilmesinde de bu tedavi şekli kullanılır. Peki, ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Ani işitme kaybı son derece önemli bir sağlık sorunudur. Kısa sürede müdahale edilmediği takdirde işitme kaybı kalıcı bir hale gelebilir. Birçok hiperbarik tıp uzmanı, ani işitme kaybının kalıcı olmaması için hiperbarik oksijen tedavisini tavsiye eder. Bu konuyla ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda hiperbarik oksijen tedavisinin ani işitme kayıplarında son derece başarılı olduğu ispatlanmıştır.

Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanır?

Üç gün içerisinde hiçbir sebep yokken ortaya çıkan işitme kaybı, ani işitme kaybı olarak tanımlanır. Çoğunlukla tek kulakta oluşan bu durum bazen iki kulağı da etkileyebilir. Erkek kadın fark etmeksizin herkeste görülebilen bir durumdur. Ani işitme kaybıyla karşılaşan kişiler, kulaklarında uğultu ya da çınlama gibi sesler de duyabilir. Ayrıca bazı durumlarda işitme kaybına görme bozukluğu ya da baş dönmesi de eklenebilir. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden kulak burun boğaz doktoruna danışılması önerilir. Ani işitme kaybı hiperbarik oksijen tedavisi ile giderilebilen hastalıklardan biridir. İşitme kaybının olup olmadığı uzman kişiler tarafından yapılan işitme testleri ile belli olur.

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Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Ani işitme kaybında iç kulak bölgesi etkilenir ve bu bölgede oksijen azalması görülür. Hiperbarik tıp doktorlarına göre ani işitme kaybı yaşandığı anda müdahale edilmesi çok önemlidir. Erken dönemde işitme kaybına hiperbarik oksijen tedavisiyle müdahale edildiği takdirde başarı oranı bir hayli yüksektir. Ani işitme kaybında oksijen tedavisi kulak bölgesini kapsar. Tedavi iç kulakta meydana gelen hasarı gidermeye yönelik uygulanır. İç kulak bölgesinde işitmeyi sağlayan önemli hücreler bulunur. Bu hücreler oksijensiz kaldığında işitme kaybı yaşanır. İç kulak oksijen tedavisi ile oksijen kaybı yaşayan hücrelerin yeniden canlanması hedeflenir.

Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi kaç seans sürer?

Hiper oksijen tedavisi, medikal tedavi yöntemlerinden biridir. Her hastalıkta olduğu gibi ani işitme kaybı hastalığında da erken müdahale büyük önem taşır. Ani işitme kaybı yaşayan kişilere erken evrede oksijen tedavisi uygulandığında başarı oranının çok yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavi süresi hastalığın şiddetine göre farklılık gösterir. Çoğunlukla ilk beş gün iki seanslık oksijen tedavisi uygulanır. Daha sonraki günlerde ise tek seans şeklinde ilerler. Tedavi şekli ve toplam seans süresi, hiperbarik tıp hekimleri tarafından belirlenir. Ani işitme kaybında uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin üç aya kadar yarar sağladığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.

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işitme kaybı tedavi Oksijen

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