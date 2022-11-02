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Diyaliz hastaları organ bağışı çağrısında bulundu

02.11.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Böbrek Vakfınca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, kendisi de diyaliz hastası olan müzisyen Murat Balkan ve hastalar organ bağışının önemine dikkati çekti.

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışının önemine dikkat çekmek için müzisyen Murat Balkan ve diyalize giren hastalar bir araya geldi.

Diyaliz makinesine bağlı hastaların, ellerindeki perküsyonlarla Balkan'a eşlik ederek şarkı söylediği etkinlikte, nakil bekleyen hastalar için organ bağışı çağrısında bulunuldu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, pandemi sürecinde böbrek naklinin yüzde 25 oranında azaldığını belirterek, "İnsanlar tedirgin oldular, gelemeyip tetkik yaptıramadılar. Tetkik yaptırmayınca sayılar düştü. 2019'da pandemi öncesi böbrek nakli sayısı 3 bin 863. Geçen sene ne yazık ki 2 bin 499'a kadar düşmüştü. Şu an biraz daha toparlanmış durumda. Bütün böbrek nakillerinin yüzde 88'i canlıdan oluyor. Beyin ölümü gerçekleşen 10 kişiden 2'sinin ailesi nakle onay veriyor. Geri kalanı ise reddediyor. Bu rakamları yukarı çekmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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