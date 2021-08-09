Sakarya Valiliği duyurdu! Gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası

Valiliğin Twitter hesabından "Sağlıkiçinhepimiziçin" başlığıyla yapılan paylaşımda, gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi amacıyla 10-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenlendiği bildirildi.

ÇEKİLİŞ 17-25 YAŞ GRUBUNDA İLK KEZ AŞI OLANLAR ARASINDA YAPILACAK

Ödüllü kampanyanın çekilişinin 17-25 yaş grubundan ilk kez Kovid-19 aşısı olanlar arasından yapılacağı belirtilen paylaşımda, 15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edileceği aktarıldı.

Çekilişe katılmak için gerekli koşulların sıralandığı paylaşımda, "En güçlü tedbir aşı" ve "Aşılı gençlerimizle sağlıklı yarınlara" başlıklarıyla gençler aşı olmaya davet edildi. (AA)

???? #SağlıkİcinHepimizİcin ????



????En Güçlü Tedbir????; AŞI????



❗Aşılı Gençlerimizle Sağlıklı Yarınlara‼️



???? Aşı Olmak Sizden, Ödül Bizden ????



Haydi Gençler Aşıya???????????? pic.twitter.com/drm7CdMFdE — T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) August 9, 2021



