Diyarbakır'da sokak ortasında kanlı saldırı

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 489. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz Malkoç isimli bir kişi tartıştığı şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Araçla gelen şahıslar sokak ortasında Malkoç’u vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde kanlar içinde kalan Malkoç’u gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheliler her yerde aranıyor. (İHA)



