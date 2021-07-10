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  4. Ünlü tatil merkezinde dehşet anları! Öldüresiye dövdüler

Ünlü tatil merkezinde dehşet anları! Öldüresiye dövdüler

10.07.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde restoran önünü adeta ringe çeviren şahıslar, bir kişiyi öldüresiye dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgayı kimsenin ayırmak için müdahale etmemesi dikkat çekti.

Ünlü tatil merkezinde dehşet anları! Öldüresiye dövdüler

Olay, Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir grup, husumetlisi olduğu kişi ile sahildeki bir restoranın önünde karşılaştı. Şahıslar, öfkeli oldukları diğer şahsı tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı.

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HİÇ KİMSENİN MÜDAHALE ETMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yemek yiyen çocuk ve kadınların önünde meydana gelen kavgayı ayırmak için kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Bir anda yere yığılan şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından el konulan olayda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Muğla
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