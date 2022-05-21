Diyarbakır'da tekvando antrenörü öğrencisine tokat atmıştı! 'Baldızım kumpas kurdu'

Olay, 19 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşandı. Antrenör Orhan Baytekin, rakibine yenilen sporcusu İrem Pala'ya tokat atarken kazanan rakip sporcuyu tebrik etti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili olarak Baytekin görevden alındı. Olay sonrası konuşan antrenör Orhan Baytekin, baldızının kendisine kumpas kurduğunu ifade etti.

SPORCU İREM PALA: TOKAT ATMASINI İSTEYEN BENDİM

Sporcu İrem Pala , maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, “Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Bana tokat atmasaydı şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaybettim, stresleydim. Antrenörüme, ‘hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim.’ Olayda hiçbir şiddet yok. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugünde yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi beni gerçekten çok üzdü” dedi.

KIZIN BABASI: BU BİR KOMPLODUR

İrem’in babası Murat Pala, hocayla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi. Hocayı 10 senedir tanıdıklarını kaydeden Pala, “Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur. Bu komploya karşı da bende davacıyım. Bu görüntüyü servis eden kişinin özellikle üstünde duracağım. Kızım reşit değil, alıp görüntülerini servis etmişler. Kızım bana olayı anlattı. ‘Ben o an şoktaydım. Orhan hoca bana bir tokat çekti' dedi, ben istediğimle söyledim.’ Onun için Orhan hocayla bir sorunumuz yok” diye konuştu.

"BALDIZIM KUMPAS KURDU"

Antrenör Orhan Baytekin ise, kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç girişi başlatıldığını ifade etti. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde göre İrem'in 'Hocam ben şuurumu kaybettim, kendimde değilim' diyerek bana bir tokat atın dediğini belirten Baytekin şunları ifade etti:

"Bu sırada bizim rakibimiz de olan baldızımdan şüpheleniyorum. Buru durumu cep telefonu ile çekip basına servis etti.Hem benim hem de İrem'in ifadesi il disiplin kurulu tarafından alındı. O da benim dediklerimi kurulla paylaştı. Benim antrenörlük hayatımı bitirdiler. Halk Eğitim benim kurslarıma son verdi. Onlarca sporcu yetiştiren biriyim. Her oyuncu benim evladımdır. İnsan evladına bunu yapar mı, herkesin içinde rencide edici bir davranıştı bulunur mu?"



